Baltijas autošosejas čempionāta dalībnieki pirmo reizi aizvadīs sacīkstes Somijā

Jau pāris gadus Ziemeļeiropas izturības čempionāta un Baltijas autošosejas čempionāta dalībnieki sacenšas Rīgas un Pērnavas trasēs, tomēr šī gada sezona būs atšķirīga. Ziemeļeiropas izturības čempionāta un Baltijas čempionāta dalībnieki otrajā sezonas posmā dodas tālāk uz ziemeļiem, lai no 14. līdz 16. jūnijam iepazītu tuvāk interesanto un ātro Somijas "Botniaring" trasi.

"Pēdējos gadus sacīkšu posmi norisinājās tikai Latvijas un Igaunijas trasēs, jo Lietuvas "Nemunring" trase šobrīd nav atbilstošā stāvoklī, lai uzņemtu izturības sacīkšu dalībniekus. Parasti lēmumus mēs pieņemam, apspriežoties ar dalībniekiem, pēc tam notiek balsošana. Un kā redzat, esam gatavi šķērsot jūru, lai pavadītu aizraujošu nedēļas nogali Somijā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums nav tikai Baltijas autošosejas čempionāts, mums ir arī NEZ sērijas sacīkstes, kas no zīmē, ka varam paplašināt apvāršņus un iepazīt citas trases ziemeļos un citur Austrumeiropā. Šoreiz sāksim ar "Botniaring" trasi," stāsta sacensību organisators Andis Meilands.

Vislielāko uzmanību latviešu līdzjutēju vidū tiek veltīta "Flash Racing" komandai ar Artūru un Vilni Batrakiem un igauņu autosportistu Miku Mātenu komandas sastāvā. Iespējams viena no latviešu komandas veiksmes atslēgām izturības sacīkšu otrajā posmā būs igaunis Miks Mātens, kurš "Botniaring" trasē jau iepriekš ir braucis un uzrādījis lieliskus rezultātus BMW kausā.

"Esmu ļoti priecīgs par iespēju atgriezties "Botniaring" trasē, tas būs interesanti. Jā, esmu tur bijis pāris reizes BMW kausa ieskaitē. Tā līdz šim ir mana mīļākā trase Somijā, jo tā ir ātra. Jāatzīst, ka tieši šeit esmu izcīnījis vienas no labākajām uzvarām," pastāstīja igauņu sportists.

Artūrs Batraks ar "Lamborghini Huracan" sacentīsies arī Baltijas čempionāta sprinta ieskaitē "BGT Pro" klasē, kas braucienus aizvadīs svētdienā, 16. jūnijā. Svētdienā norisināsies arī Baltijas otrais TCR klases posms, kurā Latviju pārstāvēs krievu sportists Andrejs Jušins.

Otrajā sezonas posmā visērtāk varētu justies tieši somu "Black Rose Racing Team" komanda, kas "Botniaring" trasē praktiski dzīvo un izturības sacīkstēs startē kopš 2001. gada. Arī pieredzējušais lietuviešu autosportists Ramūns Čapkausks ir pazīstams ar Somijas trašu īpatnībām. Šī ir pirmā sezona, kurā uzvarētāju prognozēt ir praktiski neiespējami un uzvaru izcīnīt var ikviens.

"Botniaring" atrodas uz dienvidiem no Jurva pilsētas Somijā, apmēram četru ar pusi stundu brauciena attālumā no Helsinkiem, bet vietējie sacīkšu dalībnieki stāsta, ka ir vērts tur aizbraukt – tā ir viena no interesantākajām Somijas autošosejas trasēm.

NEZ6H un TCR klašu braucienus no Somijas varēs vērot arī tiešraidē "Facebook" lapā "Baltic Touring Car Championship".