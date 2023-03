Ar pieciem sacensību posmiem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā tiks aizvadīts 2023. gada Baltijas autošosejas čempionāts. Pirmais sacensību posms tiks aizvadīts no 5.-7. maijam Pērnavā, Igaunijā, bet pirmās sacensības Rīgā gaidāmas no 7. līdz 9. jūnijam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ir panāktas pēdējās vienošanās un esam priecīgi izsludināt 2023. gada sezonas kalendāru un uzsākt pilnvērtīgu gatavošanos sezonai, kas solās būt ļoti aizraujoša visās ieskaites klasēs. Prieks, ka turpinām sadarbību ar Ziemeļeiropas "Porsche GT3 Cup" seriālu un uzņemsim šo seriālu savās sacensībās jūnijā Rīgā un augustā Pērnavā. Abās Rīgas sacīkstēs būs sagaidāmi dažādi pārsteigumi – skatītājiem būs ko redzēt no autošosejas sporta patiesās esences," saka Baltijas čempionāta rīkotājs Andis Meilands.

Neprognozējami rezultāti un bezkompromisa cīņas raksturo Baltijas autosporta konkurences bagātāko – "BMW 325 Cup" klasi. Gaidāmajā sezonā nestartēs aizvadīto divu gadu čempioni Valters Zviedris un Karolis Jovaiša, kas nozīmē jaunus varoņus un uzvarētājus uz pjedestāla. Katrā sacensību posmā sagaidāmi ne mazāk kā 30 dalībnieki uz starta. Grūti prognozēt ne tikai visa čempionāta, bet arī "Rookie" un "Masters" kategoriju uzvarētājus. Sportisti aktīvi gatavojas garāžās un ir gatavi uzsākt sagatavošanos sacensībām trasē, tiklīdz atļaus laika apstākļi.

Budžetam visdraudzīgākajā "BMW 116 Trophy" klasē gaidāms pieaugums ar dalībniekiem no Lietuvas un Igaunijas, apliecinot, ka mono klases ideja ar vienotiem tehniskiem noteikumiem un autosportam minimālu budžetu ir pareizais risinājums.

Sagaidāms arī dalībnieku pieaugums sešu stundu izturības sacīkstēs, kur 2-5 braucēju lielai komandai ir iespējas apvienot individuālos budžetus un kopā piedalīties zem vienas komandas karoga. Šajās sacensībās vēsturiski dominē lietuvieši, bet 2023. gadā gaidāmas arī jaunas komandas no Latvijas. Tā "NSM Racing" komandas pārstāvis Ikars Putniņš saka: "Sešu stundu izturības sacīkstes ir lielisks veids, kā vienā komandā apvienoties domubiedriem, draugiem, vai mūsu gadījumā – brāļiem. Pēc garāka posma Zviedrijas autosportā, atgriežamies Baltijā un pārstāvēsim Latviju šajās sacīkstēs. Nepieciešamais budžets ir līdzīgs Zviedrijas sacīkstēm, bet vēlamies startēt Baltijas valstīs."

"DeWALT Grand Prix" būs pirmās sacensības Latvijā gaidāmajā sezonā. No 9. līdz 11. jūnijam skatītājiem būs pieejama plaša un daudzveidīga programma – sākot ar ierastajām Baltijas autošosejas čempionāta klasēm, kuras papildinās "NEZ Porsche Sprint Challenge" seriāls ar vismaz 15 dalībniekiem no Somijas, Lietuvas, Igaunijas un cerams arī no Latvijas. Kā arī pēc piecu gadu pārtraukuma atgriezīsies "Formula Junior" vēsturisko formulu seriāls, kas pulcē dalībniekus no visas pasaules. Unikāla autosporta izrāde pašmāju Biķernieku trasē.

Bet sezona noslēguma sacensībās no 22. līdz 24. septembrim Rīgā norisināsies Ziemeļeiropas "Legends" automašīnu finālsacensības, kur neitrālā sacensību trasē satiksies somu un zviedru sportisti, kas šajā klasē ir ātrākie pasaules mērogā. "Legends" automašīnas jau ir iemantojušas vietējo skatītāju simpātijas pēc vizītēm Biķernieku trasē.

Baltijas autošosejas čempionāts(Baltic Touring Car Championship) zem viena sacīkšu seriāla karoga apvieno Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālos čempionātus pulcējot ievērojamu dalībnieku skaitu no Baltijas valstīm un Somijas. Sacensībās iespējams startēt ar dažādām sportam sagatavotām automašīnām vairākās ieskaites klasēs – sākot no 1600 ccm dzinēju tilpuma līdz pat Lamborghini rūpnīcas automašīnām.

2023. gada "Baltic Touring Car Championship" kalendārs: