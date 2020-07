Ar sacensībām Biķernieku trasē svētdien, 26. jūlijā, atsāksies Baltijas autošosejas čempionāta sacensības, kurās dalībnieku pulkā būs arī reģiona jaudīgākās GT klases automašīnas ar "Lamborghini Huracan" priekšgalā, jaunizveidotās "BMW 325 Cup" klases dalībniekus, kā arī salonmašīnu klasi, kurā startēs arī Latvijas autošosejas meistars Ģirts Krūzmanis.

Aizvadītajās sezonās krietni attīstījusies ir GT jeb jaudīgāko automašīnu klase, kur uz starta nereti stājas tādi spēkrati kā "Lamborghini Huracan", "Chevrolet Corvette" un "Camaro", "Porsche GT3 Cup", kā arī citi iespaidīgi un ļoti ātri spēkrati. Šīs sacensības arī nebūs izņēmums, jo uz starta stāsies "Flash Racing Latvia" automobilis ar Vilni Batraku pie stūres, kam konkurenci sastādīs Edvinas Einiķis ar "Audi TT RS", Tautvids Lašs ar "BMW M3" un Jānis Hāns ar "Subaru Impreza", kā arī citi sportisti no Baltijas valstīm un Somijas.

"BMW 325 Cup" klasē pieteikušies 13 dalībnieki. Desmit sportisti no Latvijas un trīs no Lietuvas. Čempionāta vadībā ir titulētais lietuviešu sportists Ramūns Čapkausks, kam ir liela pieredze arī Biķernieku trasē, tomēr uzvaras pretendentu pulkā būs arī Matīss Mežaks, Artjoms Kočlamazašvili un Toms Bērziņš. Klasē iezīmējas interesants un veselīgas konkurences pilns duelis starp lietuviešiem un latviešiem, kam nākamajās sacensībās pievienosies arī igauņu sportisti.

Latvijas faniem aizraujošs būs arī BTC klases brauciens, kurā dalībnieku pulkā BTC1 klasē ir arī vairākkārtējs Latvijas un Baltijas čempions autošosejā Ģirts Krūzmanis, kurš izcīnīja pārliecinošu uzvaru čempionāta pirmajā posmā Kauņā. Rīgā gan viņam būs nopietna konkurence gan no lietuviešu, gan no igauņu sportistu puses, gan arī no vēl viena latvieša Reiņa Trūpa. BTC2 klasē konkurenci lietuviešu sportistiem mājas trasē var sastādīt Atis Veismanis.

"Nankang Endurance Academy" jeb divu stundu izturības sacensībām pieteikušās 15 komandas. BTC2 klasē Latvijas godu pārstāvēs "Team Rexona Men" ar pilotiem Jāni Vanku un Mareku Matvejevu, bet "BMW 325 Cup" ieskaitē pat trīs komandas būs no Latvijas – "WRR" (Matīss Mežaks un Egons Lapiņš), "Daube Racing"(Kārlis un Jānis Daubes) un "79" (Toms Bērziņš un Roberts Rode).

Pirmie sacensību starti paredzēti pulksten 15. Biļetes būs iespējams iegādāties uz vietas. Biļešu cena – pieci eiro. Pensionāriem, invalīdiem un bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pasākuma apmeklētāju skaits ir ierobežots, kā arī apmeklētāji tiek lūgti ievērot sanitārās normas un distancēšanos atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.