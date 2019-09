Baumanim un Nitišam smags pirmais brauciens 'Neste World RX of Latvia'

Latvijas autosportisti Jānis Baumanis un Reinis Nitišs ar ne pārāk veiksmīgiem braucieniem uzsākuši pasaules rallijkrosa čempionāta devīto posmu "Neste World RX of Latvia", kas notiek Biķernieku trasē.

Pirmais no latviešiem trasē devās Nitišs, un viņam pēc starta vajadzēja izvairīties no Timura Timerzjanova, kurš apgāzās uz sāniem. Brauciena turpinājumā latvietis netika garām Giljemam de Rideram un finišu sasniedza aiz viņa un brauciena uzvarētāja Kristiana Šābo.

Baumanis startēja otrajā braucienā, un viņam pirmajā līkumā bija sadursme ar konkurentu, tādējādi apskādējot mašīna purngalu. Turpinājumā viņam neizdevās iesaistīties cīņā par augstāku pozīciju un braucienā palika piektais.

"Izdevās labs starts, tomēr pirmajos pagriezienos sekoja vairāki kontakti, pēc kuriem atkritu uz aizmuguri. Finišā 5. vieta braucienā un 13. pirmajā kvalifikācijā. Vēl jāmeklē ātrums, bet liels prieks sacensties mājās, savu atbalstītāju priekšā! Gaidām otro kvalifikāciju," par pirmo braucienu sacīja Baumanis.

Pēc pirmās kvalifikācijas sērijas Baumanis sākotnēji ierindojās 13. pozīcijā, taču tiesneši viņam par incidentu startā piesprieda piecu sekunžu sodu, kas viņu nobīdīja uz 16. pozīciju. Savukārt Nitiša rezultāts deva viņam tikai 15. pozīciju.

Kā zināms, pusfinālu sasniegs 12 ātrākie pēc četriem kvalifikācijas braucieniem. Labāko rezultātu uzrādīja lietuvietis Roks Bačuska, kurš ar lielisku džokera apļa stratēģiju apspēlēja čempionāta kopvērtējuma līderi Andreasu Bakerūdu.

