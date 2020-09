Baumanis: braukt ar elektrisko automašīnu ir pavisam citādi

Braukt ar elektroautomašīnu sacensībās ir pavisam savādāk, pirms rallijkrosa pasaules čempionāta Rīgas posma ("Neste World RX of Rīga") šajā nedēļas nogalē tīmekļa vietnē "rigarx.com" saka Latvijas pilots Jānis Baumanis.

Jau ziņots, ka Baumanim tā būs debija šogad izveidotajā elektroautomašīnu čempionātā "Projekt E", kur latviešu sportists pārstāvēs "Ferratum" komandu ar "Ford Fiesta" automašīnu.

19. un 20. septembrī Baumanis kļūs par pirmo latvieti, kurš "Neste World RX of Rīga" laikā piedalīsies elektromašīnu sacensībās "Projekt E".

"Pagājušajā otrdienā, kamēr atrados darbā Tukumā, saņēmu zvanu un uzreiz piekritu piedāvājumam. Nevēlējos atteikties no iespējas kļūt par pirmo latvieti elektrisko automašīnu čempionātā mājas posmā," saka Baumanis. "Tas ir kas nebijis, tādēļ ar prieku piekritu piedāvājumam."

Savu pirmo pieredzi pie "Projekt E" spēkrata stūres pilots guva pērn, kad Rīgā tika prezentēts STARD izstrādātais automobilis.

"Tas, ka pērn izbraucu ar elektromašīnu, palīdzēja lēmuma pieņemšanā. Dalībnieku skaits nav pārāk liels, bet pēc pagājušā gada izmēģinājumiem Rīgā mašīnai ir veikti daudzi dažādi uzlabojumi, tādēļ būs interesanti izmēģināt un saprast, kas tieši izdarīts un cik auto kļuvis ātrāks," bilst autobraucējs.

"Neste World RX of Rīga" Baumanis piedalīsies ar "Ford Fiesta ERX" elektromašīnu, pie kuras stūres latviešu sportists šogad vēl nav sēdies, taču pēdējās četras sezonas pasaules čempionātā aizvadītas tieši ar "Ford Fiesta".

"Mašīnai ir tāda pati piekare kā benzīna dzinēja spēkratam, ar kuru braucu pirms tam, taču tās svars ir lielāks un gravitācijas centrs – atšķirīgs. Lai gan mašīna ir ļoti līdzīga, no braukšanas viedokļa tā ir pavisam citādāka," norāda sportists.

"Vissarežģītāk būs pierast, ka nav jāslēdz ātrumi, jo auto nav sajūga. Līdz ar to nevarēs izmantot pārnesumkārbu, lai palīdzētu bremzēšanā. To varēs veikt tikai ar pedāli, līdz ar to tā tik labi nesamazina ātrumu un ir nedaudz smagāka pagriezienos," atšķirības uzskaita Baumanis. "Paātrinājums gan ir ļoti līdzīgs benzīna mašīnām. "Supercar" mašīnās ik pa laikam nākas izmantot rokas bremzi, taču šeit tādas opcijas nebūs."

Kamēr sportistiem jāiemanās pielāgot savs braukšanas stils, skatītājiem lielākā atšķirība jūtama skaņā. "Projekt E" klasē nav dzirdama dobjā iekšdedzes dzinēja rūkoņa.

"Pašā mašīnā to tik ļoti nejūt. Salonā vienalga var dzirdēt transmisijas un bremžu skaņas, kā arī riepu kaukšanu. Benzīna dzinēju konkurencē vienīgi nāk klāt arī konkurentu mašīnu radītās skaņas," saka pilots.

Par savu nākotni pēc dalības "Neste World RX of Rīga" viņš vēl nezina, taču norāda, ka diez vai atteiksies no piedāvājuma, ja tāds sekos.

"Šobrīd izskatās, ka visa pasaule virzās uz elektrifikāciju. Visiem lielajiem ražotājiem jau ir kāda elektromašīna," uz tendencēm norāda sportists. "Jācer, ka līdz ar elektrības ienākšanu pasaules čempionātā ienāks arī vairāk rūpnīcu, lai uz starta stātos 20-30 automašīnas. Tad arī čempionāts būs interesantāks, nevis kā tagad, kad tas vēl ir izstrādes procesā un mašīnu nav tik daudz."

"Labā ziņa, ka esam tikuši finālā," par sacensībām saka Baumanis. "Šoreiz startēs arī Sirils Reimons ar "Citroen", britu sportiste Natālija Barata, kā arī norvēģis Sveins Bjarte Holtens. Domāju, ka sastāvs būs pietiekami spēcīgs, lai trasē mums būtu interesantas cīņas par sekunžu simtdaļām. Zviedrijas posmā bija tikai viens kārtīgs rallijkrosa pilots, kamēr abi pārējie dalībnieki nāca no rallija, tādēļ viņiem nācās ilgāk adaptēties šim formātam."

Braucējs domā, ka Rīgas posms elektromašīnām būs pateicīgāks trases seguma dēļ un sniegs lielisku šovu.

Jau nedēļas nogalē Baumanis cer no organizatoriem noskaidrot "Projekt E" attīstības plānu tuvākajai nākotnei, kā arī to, cik mašīnas gaidāmas uz starta nākamgad.

Kad elektromašīnas Biķernieku trasē brauks ātrāk par iekšdedzes dzinēja spēkratiem, Baumanis nezina, taču atbild, ka šo jautājumu labāk uzdot pēc sacensībām.

"Tas ir atkarīgs no tā, cik ātri baterijas kļūs vieglākas un cik ātri attīstīsies mašīnu šasija un piekare. Ir nepieciešams laiks, bet domāju, ka pēc diviem vai trim gadiem elektromašīnas būs ātrākas par benzīna mašīnām," viņš riskē prognozēt.

Šo sezonu Jānis Baumanis sākotnēji plānoja aizvadīt "KYB Team JC" sastāvā, taču Covid-19 pandēmijas seku rezultātā sponsoriem nācās veikt izmaiņas savos finansējumu plānos, kā rezultātā Zviedrijas un Somijas posmos Baumaņa vietu ieņēma 2016. gada pasaules rallijkrosa čempions Matīass Ēkstrems. Pēc panākumiem pirmajos posmos paredzams, ka zviedru sportists turpinās cīņu par titulu arī Rīgā notiekošajā dubultposmā nedēļas nogalē.

Iepriekšējā sezonā Baumanis posmos Norvēģijā un Kanādā ieņēma vietas pirmajā trijniekā, bet kopvērtējumā viņš bija sestais. Latvietis piecos etapos bija starp sešiem finālistiem.

Iepriekšējās trīs sezonas Baumanis pārstāvēja STARD vienību, bet pirms tam vienu gadu brauca "Austria" komandā.

Baumanis ir 2015. gada Eiropas čempions un 2014. gada bronzas medaļas laureāts "Super 1600" klasē. 2016. gadā viņš aizvadīja pirmo pilno sezonu planētas meistarsacīkstēs "SuperCar" ieskaitē.