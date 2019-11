Baumanis: izpildījām sezonas mērķi, iekļūstot pusfinālā visos posmos

Latvijas rallijkrosa braucējs Jānis Baumanis savu 2019. gada sezonas mērķi ir izpildījis, jo visos pasaules čempionāta posmos izdevās iekļūt pusfinālos.

Jau ziņots, ka STARD vienības pilots Baumanis svētdien Dienvidāfrikas Republikā nepārvarēja pusfināla barjeru pasaules čempionāta rallijkrosā pēdējā, desmitā posmā sacensībās prestižākajā "SuperCar" klasē, kamēr finālbraucienā sev titulu nodrošināja zviedrs Timijs Hansens.

Baumanis kvalifikācijā bija septītais un pusfinālā startēja no otrās rindas. Pirmajā līkumā latvietis cīnījās par trešo vietu, bet turpat netālu bija arī otrā pozīcija. Tiesa, turpinājumā viņš sagriezās, izslīdēja no trases un braucienu neturpināja.

"Cīņa pirmajos pāris pusfināla pagriezienos bija laba un man izdevās izpildīt to, ko vēlējos. Pēc sitiena no Timerzjanova mašīnai tika salauzts priekšējais spigots un cīņa bija noslēgusies. Neskatoties uz to, esmu apmierināts ar sezonu. Esam bijuši gan augšā, gan lejā, tomēr izpildījām sezonas mērķi, iekļūstot pusfinālā visos posmos," Baumaņa komanda citā latviešu braucēja teikto.

Baumanis šajā sezonā startēja piecos finālos un arī to uzskata par labu rezultātu.

"Protams, vienmēr gribas labākus rezultātus, bet tāds tas rallijkross ir. Diemžēl nesanāca noslēgt pēdējo posmu ar lielu plus zīmi, tomēr liels paldies visiem atbalstītājiem, sponsoriem, līdzjutējiem, ģimenei un visiem pārējiem, kas iesaistījās. Cīņas turpinās," stāsta Baumanis.

Latvijas pilots sezonu noslēdza kopvērtējuma sestajā vietā.

Pasaules čempionātā šogad kopumā bija desmit posmi. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, seriālu pametušas vairākas rūpnīcas komandas, kā arī iepriekšējo gadu vadošie piloti.