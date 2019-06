Baumanis: neliela skābuma sajūta ir palikusi

Latvijas autosportists Jānis Baumanis pēc izcīnītās ceturtās vietas pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") sezonas piektajā posmā Norvēģijā neslēpa, ka ir neliela skābuma sajūta par to, ka neizdevās izcīnīt vietu uz goda pjedestāla, taču pozitīvais ir tajā, ka izdevās reabilitēties pēc sarežģītas sacensību pirmās dienas.

Jau vēstīts, ka Baumanis "World RX" posmā Norvēģijā kvalificējās pusfinālam, un slapjā trasē skaistā cīņā izcīnīja vietu finālā. Tajā viņš cīnījās par vietu uz goda pjedestāla, taču neizdevās apsteigt Niklasu Gronholmu.

"Spēcīgas lietusgāzes pārsteidza visus nesagatavotus. Trasē bija pat stāvošs ūdens, taču pirms tam testos jau biju braucis šādos sarežģītos apstākļos un aptuveni zināju, kāda būs trase. Mašīna gan bija noregulēta sausam laikam, jo tā jau atradās pirms starta zonā, kur neko vairs nedrīkst mainīt," savam preses dienestam teica Baumanis.

"Pusfinālā padevās ļoti labs starts ar sīvām cīņām džokera aplī, kur Timo Šeiders mani centās izstumt malā. Viņš aizlauza riteni un no cīņas izstājās. Liels prieks, ka pēdējā aplī izdevās apsteigt Timuru Timerzjanovu un izcīnīt vietu finālā," viņš turpināja. "Startējot no pēdējās rindas, uzreiz biju plānojis doties džokera aplī. Domāju, ka tas bija pareizais plāns. Izbraucu to kopā ar Marklundu un Doranu, bet trasē bijām ātrāki un spējām ar viņiem cīnīties. Piektajā aplī Doranu piemeklēja tehniskas ķibeles."

"Redzēju, ka viņš paliek lēnāks. Pa ārmalu apdzinu Abringu un gribēju iet garām arī Doranam, kurš tieši tobrīd nolēma braukt malā. Trāpīju viņam pa mašīnas aizmuguri, kur tika pazaudēta aptuveni pusotra sekunde, kas noderētu, lai nonāktu priekšā Gronholmam," saspringtos notikumu skaidroja latvietis.

"Neliela skābuma sajūta ir palikusi, bet tik un tā no 16. vietas pēc pirmās kvalifikācijas aizcīnījāmies līdz ceturtajai vietai finālā. Ļoti, ļoti labs rezultāts. Paldies visiem atbalstītājiem, komandai, ģimenei un visiem līdzjutējiem," noslēgumā sacīja Baumanis.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līderis ar 106 punktiem ir zviedrs Timijs Hansens, kuram ar 103 punktiem seko brālis Kevins. Tikmēr trešo vietu ar 91 punktu ieņem norvēģis Andrēass Bakerūds, ceturtais ar 78 punktiem ir krievs Timurs Timezjanovs, kuram punktu zaudē piektajā pozīcijā esošais Baumanis. Savukārt Reinis Nitišs ar dalību vienā posmā iekrājis piecus punktus un atrodams 19.pozīcijā.