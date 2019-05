Baumanis par pāragro startu: sen nebiju pieļāvis tādu kļūdu

Latvijas autosportists Jānis Baumanis neslēpa savu vilšanos par pieļauto pāragro startu pirmajā kvalifikācijas braucienā pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") posmā Beļģijā, kas notiek leģendārajā Spa trasē.

Jau vēstīts, ka pēc pirmās dienas "Spa World RX of Benelux" posmā Baumanis ierindojas sestajā vietā, taču viņš būtu varējis būt augstāk, ja nebūtu pieļauta kļūda startā.

"Organizatori paveikuši ļoti labu darbu ar trases uzbūvi un pagriezieniem. Sen nebija nācies piedzīvot tādu kļūdu, ka veicu pāragru startu un paliku 15. vietā," savam preses dienestam stāstīja Baumanis. "Likās, ka otrajā braucienā no ārmalas būs grūti sasniegt labu rezultātu, bet viss sakārtojās. Atrados īstajā brīdī, īstajā vietā, izvirzījos vadībā, turēju savu tempu un braucu, cik ātri varēju. Braukšanas ziņā šo un to varētu pamainīt, taču, neskatoties uz to, lielisks džokera aplis un finišā biju pirmais. Rezultāti šobrīd ir ļoti blīvi, turklāt arī apļu laiki ir cieši – sekundē iekļaujas pat desmit braucēji. Cīņas ir sīvas, trase ir salīdzinoši īsa un ātra. Būs jācīnās pamatīgi."

Svētdien norisināsies trešais un ceturtais kvalifikācijas brauciens, kā arī pusfināli un fināls.