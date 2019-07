Baumanis par 'Project E': mašīnu jauda būs lielāka un braukšana sarežģītāka

Latvijas autosportists Jānis Baumanis ar lielu entuziasmu sagaida, kad pasaules rallijkrosa čempionātā ("World RX") ienāks elektriskās automašīnas, jo spēkratiem būs lielāka jauda, tie būs grūtāk vadāmi, kā arī sānslīdes būs daudz lielākas, viņš pastāstīja sarunā ar portālu "Delfi".

"World RX" jūnija otrajā pusē paziņoja par savu elektrisko automašīnu projektu, ko nosauca par "Project E". Jau nākamajā sezonā paredzēts, ka vairākos pasaules čempionāta posmos rallijkrosa mašīnas ar elektrodzinējiem varēs redzēt darbībā. "Project E" tiek attīstīts sadarbībā ar latviešu autosportista Jāņa Baumaņa pārstāvēto STARD komandu.

"Šīm elektromašīnām jauda būs virs 600 zirgspēkiem un griezes moments būs virs 1000 ņūtonmetriem, un tas ir par aptuveni 50 zirgspēkiem un 350 ņūtonmetriem vairāk nekā šī brīža mašīnām. Es domāju, ka elektromašīnas jau no pirmā apļa būs ātrākas nekā benzīnu dzinēju mašīnas," sarunā ar portālu "Delfi" stāstīja Baumanis, kurš šobrīd "Word RX" kopvērtējumā ierindojas piektajā vietā.

"Vai būs interesantāk skatīties? Protams, pietrūks skaņas, bet sacensības būs interesantas gan skatītājiem, gan braucējiem. Jauda būs lielāka, braukšana būs sarežģītāka, lielākas sānslīdes, vairāk dūmu kūpēs no riteņiem," viņš turpināja. "Būs jāpierod. Uz to iet visa pasaule – formulā ir savs elektro čempionāts ("Formula E"), pasaules rallija čempionātā no 2022. gada būs hibrīda tehnoloģiju dzinēji. Motoru sports asociējas ar benzīna dzinējiem, taču pasaule šobrīd iet uz elektrodzinējiem, un tas ir jāpieņem. Tas ir labs solis nākotnē."

Jāņa Baumaņa tēvs Andris sarunā "F1LV" podkāstā pastāstīja, ka STARD komanda saņēmusi pasūtījumu no četrām komandām, un uz nākamo sezonu sagatavos astoņas mašīnas, kuras 2020. gadā varētu aizvadīt paraugdemonstrējumus sacensību formātā. Viņš arī pastāstīja, ka šīs "Project E" mašīnas prezentācija varētu notikt septembrī pirms "World RX" Latvijas posma.

"Pirmo elektromobili tas gods testēt būs tieši Jānim, un ar lielu pārliecību varu teikt, ka tas varētu notikt Rīgā. Pirmā elektromašīna tiks prezentēta septembrī, "World RX" Rīgas posma laikā un paredzams, ka prezentācija notiks Motormuzejā. Tā būs pirmā mašīna, kas piedalīsies paralēlajās elektro klases sacensībās," sacīja Jānis Baumanis.

"Es gribu pēc iespējas ātrāk izmēģināt," neslēpa Jānis Baumanis. "Jauda ir liela, sacensību ideja ir tā pati, trase ir tā pati, bet tevi dzen uz priekšu nevis benzīna dzinējs ar lielu skaņu un šāvieniem, bet elektromotors," viņš uzsvēra. "Benzīnu dzinēji nepazudīs, un tie tuvākajos gados visu laiku būs paralēlā čempionātā."

Pirms šīs sezonas no "World RX" čempionāta aizgāja visas rūpnīcu komandas, bet "Project E" varētu būs iemesls, lai atgrieztos.

"STARD uzbūvēs mašīnas bāzi un palīdzēs ar motoru piegādi, bet pārējo pēc tam varēs pieregulēt pašas komandas. Lielajām rūpnīcām tas ir interesanti, jo tādā veidā ar autosportu tās var attīstīt savas ielas mašīnas," skaidroja autosportists.

Taču Andris Baumanis prognozē, ka lielās autoražotāju rūpnīcas nesteigsies lēkt iekšā "Project E". "Viņi paskatīsies, ko citi sabūvēs un sadarīs, paskatīsies, kā tas viss notiek, un, ja tas būs labi, tad lēks iekšā," tā "F1LV" podkāstā norādīja Baumanis vecākais.

STARD komandas vadītājs Manfrēds Štols iemēģina vienu no elektriskajām rallijkrosa mašīnām: