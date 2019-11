Baumanis un vēl 15 'World RX' braucēji gatavi sezonas kulminācijai DĀR

Šajā nedēļas nogalē, 9.-10. novembrī, Jānis Baumanis un vēl 15 citi "Monster Energy" FIA pasaules rallijkrosa čempionāta dalībnieki atradīsies vairāk kā 10 000 kilometru attālumā no Rīgas – Dienvidāfrikas Republikas galvaspilsētā Keiptaunā, kur norisināsies 2019. gada sezonas noslēdzošais posms "Sabat World RX of South Africa".

Cīņa par pasaules čempiontitulu rallijkrosā

Iepriekšējos trīs gadus pasaules rallijkrosa čempions tika noskaidrots vēl pirms pēdējā posma norises, tad šogad situācija ir krietni mainījusies – par čempiontitulu cīnās uzreiz trīs piloti, un pasaules čempionāta vēsturē, šajā nedēļas nogalē piedzīvosim visintriģējošāko sezonas noslēgumu. Timijs Hansens līdz šim izcīnījis 187 punktus, Andreas Bakeruds (186) un Kevins Hansens (179), no šiem trim – uzvarām bagātākais šosezon ir Timijs Hansens, kurš kopumā četras reizes kāpis uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena, tai skaitā arī iepriekš notikušajā "Neste World RX of Latvia". Tikmēr gan Bakeruds, gan Kevins Hansens izcīnījuši pa vienai uzvarai. Atgādināsim, ka viena posma laikā iespējams izcīnīt 30 punktus, kas sola intriģējošu un neprognozējamu cīņu par čempiontitulu līdz pat izšķirošajam finālbraucienam svētdienas pēcpusdienā!

