Baumanis 'World RX' posmā Rīgā startēs jaunizveidotajā elektrisko auto klasē

Latvijas autosportists Jānis Baumanis 19. un 20. septembrī CSDD Biķernieku trasē "Neste World RX of Rīga" ietvaros startēs šogad izveidotajā elektroautomašīnu čempionātā "Projekt E", pārstāvot "Ferratum" komandu ar "Ford Fiesta" automašīnu, ziņo sportista pārstāvji.

2020. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta sezonu Jānis Baumanis sākotnēji plānoja aizvadīt "KYB Team JC" sastāvā, taču Covid-19 pandēmijas seku rezultātā sponsoriem nācās veikt izmaiņas savos finansējumu plānos, kā rezultātā Zviedrijas un Somijas posmos Baumaņa vietu ieņēma 2016. gada pasaules rallijkrosa čempions Matiass Ekstroms. Pēc spožiem panākumiem pirmajos posmos, paredzams, ka zviedru sportists turpinās cīņu par titulu arī Rīgā notiekošajā dubultposmā nākamajā nedēļas nogalē.

Pateicoties ļoti produktīvai sadarbībai iepriekšējā sezonā, Jānis Baumanis atkal apvienos spēkus ar "Ferratum" un "Neste World RX of Rīga" piedalīsies "Projekt E" čempionāta sacensībās, izmēģinot savus spēkus elektroautomašīnu konkurencē, kas straujiem soļiem rallijkrosā sāk aizvietot ierastās automašīnas ar iekšdedzes dzinēju.

"Viss šis nāca ļoti negaidīti. Protams, piekritu "Ferratum" piedāvājumam Rīgas posmā startēt ar viņu automašīnu "Projekt E" klasē. Mums izveidojās lieliska sadarbība 2019.gadā. Abas puses bija ļoti apmierinātas, tādēļ šāds sadarbības turpinājums ir loģisks. Esmu ļoti priecīgs par šo izdevību, jo ļoti vēlējos izmēģināt spēkus tieši ar elektromašīnu, kurai ir paredzama liela nākotne autosportā, jo rallijkross varētu būt pati pateicīgākā autosporta disciplīna," par gaidāmo dalību sacensībās komentē Jānis Baumanis.

"Ar "Projekt E" mašīnu iepriekš esmu braucis salīdzinoši nedaudz – pāris reizes Austrijā, kā arī pagājušogad Biķernieku trasē pēc pasaules čempionāta posma Rīgā. Pirmie iespaidi bija ļoti pozitīvi. Mašīna ir ļoti ātra un braukšanas ziņā tā nedaudz atšķiras no ierastajām "Supercar" automašīnām. Tomēr jāsaprot, ka dēļ papildus svara šiem auto dinamika nav pielīdzināma "Supercar" mašīnām, bet tas jau ir tikai laika jautājums līdz baterijas kļūs vieglākas. Ļoti gaidu nākamās nedēļas sestdienu, kad varēšu sēsties pie stūres un atkal izmēģināt šo automašīnu, atgriežoties trasē pēc ilgā pārtraukuma."

"Projekt E" čempionātā šosezon paredzēts aizvadīt četrus posmus. Sezonas atklāšanas posmā Zviedrijā uzvaras laurus plūca amerikānis Kens Bloks. "Neste World of Rīga" laikā risināsies otrais posms, kam rudens beigās sekos Beļģijā un Vācijā. Čempionātā tiek izmantotas "STARD" izstrādātās 450 kW jaudīgās pilnpiedziņas automašīnas ar trim motoriem.

Lai labāk sagatavotos sacensībām Biķeniekos, Jānis Baumanis ir piekritis startēt autokrosa sacensībās Igaunijā savas bijušās "Reinsalu Team" komandas sastāvā. Interesanti, ka iepriekš šīs komandas sastāvā startējuši arī tādi piloti kā Andreass Bakerūds un Marko Martins.

"Šajā nedēļā vienlaicīgi divi telefona zvani izjauca manu nu jau ierasto dienas režīmu," skaidroja Baumanis. "Pirmais bija uzaicinājums no "Ferrattum", bet neilgi pēc tam sekoja piedāvājums no maniem Igaunijas draugiem "Reinsalu team" izmēģināt viņu auto šī nedēļas Igaunijas rallijkrosa čempionāta posmā. Samērā nesen, tas laikam bija pirms Zviedrijas posma, kad Reinsalu uzzināja ka nebraukšu Pasaules čempionātā Zviedrijā un Somijā, man piedāvāja atkal pievienoties "Reinsalu" komandai, ar kuru 2015. gadā izcīnījām Igaunijas čempiona titulu "SuperCar" klasē un norunājām, ka būtu interesanti palīdzēt testēt viņu jauno auto. Tagad tiku uzaicināts veikt testu sesiju un sestdien ar to pašu auto piedalīšos Igaunijas rallijkrosa čempionāta posmā, lai izmēģinātu spēku samērus ar citiem konkurentiem."