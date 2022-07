Bertāns, Cīrulis, Jurka un Kroģeris uz starta 'Drift Masters' Eiropas drifta čempionāta Rīgas posmā

Nedēļas nogalē, 29. un 30 .jūlijā, Biķernieku trasē norisināsies "Drift Masters" Eiropas drifta čempionāta ceturtais posms "Drift King of Riga". Sacensībās uz starta stāsies 65 labākie drifta braucējus no dažādām Pasaules valstīm, tai skaitā Džeimsu Dīnu, Pjotru Vieceku, kā arī Baltijas braucējus, kuriem tika piešķirtas sacensību "wild cards", informēja organizatori.

Starp 65 dalībniekiem uz starta Biķerniekos būs arī četri latvieši – Nikolass Bertāns, Ivo Cīrulis, Jānis Jurka un Edgaru Kroģeris, kuri būs gatavi cīnīties gan par iekļūšanu tandēmos, gan par pjedestālu savā mājas trasē.

Sacensības iesāksies piektdienā, 29.jūlijā, ar oficiālajiem treniņiem un kvalifikācijas braucieniem. Piektdienas vakarā izšķirsies, kuri 32 braucēji tiks tālāk. Sagaidāmas sīvas cīņas, jo iespējas uzrādīt rezultātu būs tikai divas, un katrs sportists vēlas sasniegt savu augstāko rezultātu.

Sestdienas rīta pusē notiks tandēmu treniņu braucieni, kam sekos autogrāfu sesija, sacensību atklāšana, un tad galvenās DMEC 4.posma cīņas par uzvaru Biķernieku trasē.

Sacensībās dalību pieteicies arī viens no vislabāk zināmajiem drifta braucējiem Džeims Dīns. Sportists savu slavu izpelnījies, kļūstot par vairākkārtēju "Formula D" un Eiropas drifta čempionu. Biķerniekos viens no lielākajiem Džeimsa konkurentiem būs poļu braucējs Pjotrs Vieceks. Sportists kopā ar Dīnu aizvadīja divas pilnas sezonu "Formula D" čempionātā.

Spēcīgu konkurenci sportistiem noteikti sastādīs arī lietuvietis Benedikts Čirba, kuram šī varētu būt arī kā māju trase. Noteikti jāizceļ igaunis Kevins Pesurs, kurš pašlaik pārliecinoši aizvada savu 2022. gada sezonu un uz esošo brīdi ir Baltijas drifta čempions. Savas spējās trasē atrādīs arī "RedBull drift brothers", kuri šogad DMEC seriālu neaizvada, bet Rīgas posmu garām laist nebija gatavi.

Organizatori informēja, ka tirdzniecībā vairs nav pieejamas biļetes uz "DMEC Drift King of Riga" sacensībām, un arī uz vietas tās nebūs pieejamas, jo biļetes ir izpārdotas.

Tiem kuri nepaspēja iegādāties ieejas biļetes būs iespēja vērot tiešraidi no Biķerniekiem, kuru nodrošinās "RedBull Media" komanda. "Red Bull TV" ieradīsies Latvijā, lai nodrošinātu augsta līmeņa tiešraidi gan no kvalifikācijas, gan no tandēmiem, papildus plānots, ka šajās sacensībās tiks izmantoti līdz šim nebijuši tehniskie risinājumi, lai skatītājiem otrpus ekrānam būtu reālistiska sajūta, sajūta it kā atrastos trasē.

29.07.2022 17:00 KVALIFIKĀCIJA, tiešraide "Facebook" oficiālajos "Drift Masters Grand Prix" un "Red Bull Motorsports" kontos.

30.07.2022 15:30 TANDĒMI TOP32 oficiālā tiešraide būs pieejama "Redbull.tv"

Sacensību programma:

29.07.2022

10:00-16:30 Oficiālie sacensību treniņi

17:00 Kvalifikācijas braucieni DMEC 4.posms

30.07.2022

11:00-13:30 Tandēmu treniņi DMEC TOP32

13:50-14:30 Autogrāfu sesija

14:50 Oficiālā atklāšanas ceremonija

15:30 Galvenās tandēmu cīņas TOP32

20:15 Apbalvošana

Un visiem tiem, kuriem neizdevās iegādāties biļetes, bet tomēr ļoti vēlas redzēt 65 drifta auto, kuri būs ieradušies Rīgā no visas Eiropas, būs tāda iespēja. Ceturtdienas vakarā visiem interesentiem organizatori atvērs dalībnieku parku. No plkst. 18:00 līdz 20:00 ikvienam bezmaksas būs iespēja doties dalībnieku parkā un apskatīt sportistu boksus ar drifta auto tajos.