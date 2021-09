Biķernieku trase aizvadītajā nedēļas nogalē piekto reizi uzņēma pasaules rallijkrosa čempionāta posmu, kura oficiālais nosaukums šoreiz bija "Ferratum World RX of Riga". Rīgā prestižākās klases sacensībās tikai reizi nav uzvarējis sportists no Zviedrijas, bet kopumā gadu laikā autosportistiem šī kļuvusi par diezgan iemīļotu vietu gan braukšanas, gan atrašanās vietas ziņā.

Šogad vietējiem līdzjutējiem lielāko prieku sagādāja Jāņa Baumaņa triumfs Eiropas čempionāta trešajā posmā. Sportiskajā ziņā šis posms bijis viens no vājākajiem aizvadīto gadu laikā, un "World RX" ieskaitē piedalījās tikai 11 braucēji. Tas galvenokārt saistāms ar to, ka nākamajā sezonā šajā autosporta disciplīnā ienāks elektromašīnas. Līdz ar to "World RX" ieskaitē ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotie auto bija redzami pēdējo reizi.

Taču Biķernieku trase bija sagatavota augstā līmenī, lai arī mazākā konkurencē cīņas būtu vienlīdz skaistas un drošas. Ar saviem trim tramplīniem un 1295 metru garo distanci, ko pasaules čempionāta mašīnas veic ātrāk nekā 50 sekundēs, tā gadu laikā kļuvusi par iemīļotu vietu sezonas kalendārā.