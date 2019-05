Biķernieku trases simulators pirmo reizi tiks izmantots 'iRacing' 24 stundu sacīkstēs

No 3. līdz 5. maijam internetā norisināsies pasaulē tik populārās "iRacing" virtuālās izturības sacensības "24h Nurburgring", kurās dalību pieteicis arī Latviešu "e-racing" LMT autosporta akadēmijas sportists Artūrs Bondars. Diennakts sacensībās pirmo reizi tiks izmantots Biķernieku trases autosporta simulators, lai kopā ar komandu sasniegtu pēc iespējas augstākus rezultātus slavenajā 25,9 km garajā Vācijas trasē "Nordschleife of the Nürburgring".

Šīs sacensības Artūrs aizvadīs komandā "United Sim Motorsports", kurā startēs kopā ar pārējiem komandas biedriem Maiku Teiloru (ASV), Vilu Kanonu (ASV) un Kevinu Goldenu (Dienvidāfrika). Sacensību starts paredzēts sestdien, 4. maijā, pulksten 16, un tās nepārtraukti ilgs līdz 5. maija pulksten 16.

E-autosporta kustība visā pasaulē, kā arī Latvijā ar katru gadu kļūst arvien populārāka. To priekšrocība – braucēji atrodas katrs savā pasaules malā tūkstošiem kilometru attālumā viens no otra un sacenšas savā starpā e-sacensībās. 24 stundu sacensību formātā katrā komandā ir četri sportisti no dažādām pasaules valstīm, katrs sportists brauc divas stundas un tad distanci turpina komandas biedri. Artūrs kopā trasē pavadīs sešas stundas.

Artūrs stāsta: "Šādā sacensību formātā piedalīšos pirmo reizi. Esmu ļoti priecīgs sadarboties ar Biķernieku trasi un izmantot šo moderno tehnoloģiju kopumu, kuru ir viegli regulēt un pielāgot manām braukšanas vēlmēm un vajadzībām. Iesaku ikvienam izmēģināt savus spēkus un atbraukt uz Biķerniekiem, lai sēstos pie simulatora stūres".

Artūra Bondara braucienus varēs vērot tiešraidē Facebook kanālos "AB Simracing" un "Biķernieku trase".