Botass uzvar notikumiem bagātā Azerbaidžānas posma kvalifikācijā

Somu pilots Valteri Botass no "Mercedes" komandas sestdien guva uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas ceturtā posma – Azerbaidžānas "Grand Prix" – kvalifikācijā.

Noslēdzošajā kvalifikācijas kārtā Botass apli veica vienā minūtē un 40,495 sekundēs, bet otrais, atpalikdams 0,059 sekundes, bija viņa komandas biedrs Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas.

Botass karjeras laikā izcīnījis astoņas "pole position". No iepriekšējām septiņām reizēm tikai divos gadījumos izdevies izcīnīt uzvaras arī posmā.

Tikmēr trešais bija vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari" komandas.

Kvalifikācijas sacensības gan tika apturētas pat divas reizes, jo pirmajā kārtā trases apmalē ietriecās "Williams" poļu braucējs Roberts Kubica, bet otrajā kārtā to pašu izdarīja Šarls Leklērs no "Ferrari". Līdz ar to kvalifikācija tika aizvadīta pat par stundu ilgāk nekā iepriekš plānots.

Ceturto vietu sestdien ieguva nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull"), kuram sekoja meksikānis Serhio Peress ("Racing Point") un krievs Daniils Kvjats ("Toro Rosso"). Septītajā vietā tikmēr bija brits Lendo Noriss ("McLaren"), bet aiz viņa ierindojās itālis Antonio Džovinaci ("Alfa Romeo"), kamēr pirmo desmitnieku noslēdza pieredzējušais soms Kimi Raikonens ("Alfa Romeo") un Leklērs, kurš pēdējā kārtā nestartēja.

Azerbaidžānas Lielās balvas izcīņa notiks svētdien.

Pēc trim posmiem kopvērtējuma līderpozīcijā ar 68 punktiem ir Hamiltons, kuram ar 62 punktiem seko komandas biedrs Botass. Tālāk ar 39 punktiem ir Verstapens, bet aiz pirmā trijnieka ir abi "Ferrari" braucēji Fetels un Leklērs.