Brāļi Reišuļi jaunajā sezonā centīsies atkārtot pērn sasniegto

Latvijas motobraucēji Kārlis Alberts (attēlā ievadā) un Jānis Mārtiņš Reišuļi jaunajā sezonā mēģinās sasniegt tikpat augstus rezultātus, kā viņiem tas izdevās pērn, norādīja jaunie motosportisti.

Brāļi Reišuļi pagājušajā sezonā Eiropas čempionāta kopvērtējumā 125 kubikcentimetru klasē (EMX125) izcīnīja otro un trešo vietu, otro vietu ieņemot Kārlim Albertam, bet labāko trijnieku noslēdzot Jānim Mārtiņam, kurš pasaules junioru čempionātā motokrosā izcīnīja sudraba medaļu.

Savukārt gaidāmajā sezonā K. Reišulis pārstāvēs "Hutten Metaal Racing" vienību un startēs jau EMX250 klasē, kamēr J. Reišulis būs "MJC Yamaha" komandā, turpinot sacensties EMX125 klasē.

"Pēc pagājušā gada turpinu trenēties. Tiek aizvadīti daudz fiziskie treniņi un arī braukšanas. Šogad tiek nostādīti vēl augstāki mērķi – uzvara gan Eiropas, gan pasaules [junioru] čempionātā. Ceru, ka man tas arī izdosies," par gaidāmās sezonas mērķiem teica J. Reišulis.

Tikmēr vecākais no brāļiem Kārlis Alberts, runājot par sezonas mērķiem, bija pieticīgāks, taču neslēpa, ka vēlas sasniegt augstus mērķus un startēt arī pasaules čempionātā MX2 klasē.

"Tagad vairāk cenšos pierast pie komandas motocikla, jo kāpums ir pamatīgs. Treniņu process norisinās gandrīz tāpat kā iepriekš, tikai varbūt ir lielāka slodze. Lielākā daļa treniņprocesa notiek ārzemēs, bet ik pa laikam, atbraucot uz Latviju, trenēju fizisko sagatavotību kopā ar brāli," viņš stāstīja.

J. Reišulis atklāja, ka jaunajā komandā ir iejuties pietiekoši labi un lielākoties gatavojas sezonai ārpus Latvijas.

"Komanda jau bija pazīstama, tāpēc ir patīkami ar viņiem strādāt. Pagājušajā nedēļā trenējāmies Spānija, kur būsim arī nākamnedēļ, varbūt būs vēl kādas sacensības Itālijā. Fiziskos treniņus ar brāli kopā veicam Murjāņu sporta ģimnāzijā," norādīja motosportists, piebilstot, ka svarīgākās sacensības šosezon būs Eiropas čempionāts.

Savukārt K. Reišulim nākamsezon galvenie starti būs Eiropas čempionātā, taču pats sportists cer piedalīties arī pasaules čempionāta MX2 klases sacensībās, kurās viņa iespējamā dalība būs atkarīga no Eiropas čempionāta EMX250 klasē sasniegtajiem rezultātiem.

"Ceru, ka jau šogad varēšu startēt MX2 klasē, kas būtu liels solis manā karjerā," izcēla motosportists. "Galvenais ir aizvadīt sezonā tā, lai tās beigās varētu pateikt, ka esmu izdarījis visu, lai parādītu savu labāko rezultātu. Šonedēļ un nākamnedēļ piedalīšos Itālijas atklātajā čempionātā, kas būs kā iesildošās sacensības pirms galvenajiem startiem."

Viņš nākamsezon ne tikai pārstāvēs jaunu sezonu, bet arī brauks ar jaudīgāku motociklu, kuru vēl cenšas apgūt, lai sacensībās varētu sasniegt pēc iespējas augstākus rezultātus.

"Taktis mainās no divām uz četrām, savādāk mainās ātrumi, jāpierod, ka ir motora bremze. No malas varbūt liekas, ka nekā grūta nav, bet, uzkāpjot uz motocikla, to var uzreiz just," atšķirības starp 125 kubikcentimetru un 250 kubikcentimetru motociklu skaidroja K. Reišulis. "Ar katru treniņu tagad uz motocikla jūtos ērtāk un ērtāk, tāpēc jūtu, ka drīz varēšu parādīt savu maksimālo potenciālu."

Šogad pasaules čempionātā motokrosā, prestižākajā MXGP klasē sacenšoties arī Jonasam, paredzēti 19 posmi, Eiropas čempionātā 125 kubikcentimetru klasē (EMX125), kur startē Jānis Mārtiņš Reišulis būs desmit posmi, bet EMX250 klasē, kurā piedalīsies Kārlis Alberts Reišulis, būs 11 posmi.

"MXGP Latvija" plānots kā pasaules meistarsacīkšu sezonas septītais posms un norisināsies 4. jūnijā.