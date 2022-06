Cīņa par Eiropas čempiona titulu rallijā Liepājā uzņems apgriezienus

No 2022. gada 1. līdz 3. jūlijam Latvijas teritorijā no Talsiem līdz Liepājai norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta un Latvijas rallija čempionāta posms "Tet Rally Liepāja". Papildus cīņām par ātrākās ekipāžas godu Kurzemes ceļos, sacensību dalībnieki centīsies papildināt punktu ražu, lai sezonas beigās atrastu savu vārdu kopvērtējuma galvgalī.

Uz Latviju kā kopvērtējuma līderis dosies ilggadējais Eiropas čempionāta dalībnieks Efrens Larena. Spāņu braucēja panākumu atslēga ir stabilitāte – uzvara Azoru salās un finišs labāko desmitniekā pārējos trīs posmos ļāvis Larenam un viņa stūrmanei Sārai Fernandesai iekrāt 89 punktus, startējot ar "Team MRF Tyres" sagatavoto "Škoda Fabia R5 Rally2 evo".

Zīmīgi, ka arī Larenas tuvākais sekotājs nāk no Spānijas. Nils Solans un Marks Marti pie "Hyundai i20 N Rally2" stūres izcēlās ar uzvarām Portugālē un Kanāriju salās, taču nedošanās uz Azoru salām un izstāšanās Polijā liek Solana ekipāžai pagaidām samierināties ar otro pozīciju un 65 punktiem. Desmit punktus tālāk iepaliek Simone Tempestini. Rumānijas pārstāvim ar "Škoda Fabia R5 Rally2" šogad vēl nav izdevies iekļūt labāko trijniekā nevienā rallijā, tomēr tas netraucē kļūt par Larenas un Solana tuvāko sekotāju.

Kurzemē savus spēkus izmēģinās arī ERC3 līderi Igors Vidlaks un Daniels Dimurskis. Vienīgā reize, kad abiem neizdevās kāpt uz goda pjedestāla, meklējama viņu mājas posmā Polijā. Lai gan Vidlaks iekrājis 40 punktu handikapu pret igauņiem Kasparu Kasari un Raini Raidmu, mūsu ziemeļu kaimiņi izlaida divus posmus, bet bija ātrāki abos atlikušajos, radot priekšnoteikumus lieliskai cīņai pa Talsu un Liepājas apkārtnes ceļiem. Abas ekipāžas sacensībām pieteikušās ar "Ford Fiesta Rally3" automašīnu.

Plaši pārstāvētajā priekšpiedziņas ERC4 ieskaitē pieciem dažādiem braucējiem ir iespēja atrasties kopvērtejuma vadībā pēc vizītes Latvijā. Šobrīd pirmajā vietā esošo Oskaru Palomo ("Peugeot 208 Rally4") no Andrea Mabellini ("Renault Clio Rally4") šķir tikai viens punkts. Abiem gan jāuzmanās no Lorēna Peliē ("Opel Corsa Rally4"). Francūzis triumfēja Kanāriju salās un Polijā. Šie bija pirmie divi ralliji junioru ieskaitē, kur Peliē atrodas 18 punktus priekšā Palomo. No tālās Argentīnas uz Kurzemi ieradies arī Paulo Soria. ERC4 kopvērtējumā viņš ir piektais, tomēr "Clio Trophy by Toksport WRT" ietvaros Soria izcīnīja uzvaras Azoru un Kanāriju salās, braucot ar diviem dažādiem stūrmaņiem, un centīsies turpināt uzvaru sēriju arī Latvijā.

No pašmāju sportistiem jāizceļ Mārtiņš Sesks un viņa stūrmanis Renārs Francis. Sezonas pirmajā pusē liepājniekam izdevās uzvarēt "ERC Open" ieskaitē Azoru salās un Polijā, taču uz sacensībām dzimtenē Sesks pārsēdies "Škoda Fabia Rally2 evo", līdz ar to punktus šai ieskaitē nepelnīs. Absolūtajā ieskaitē latviešu sportists šobrīd ir 24. vietā, pateicoties 7 punktiem Azoru salu rallijā, kur pat ar krietni mazjaudīgaku automašīnu spēja sasniegt desmito vietu.

FIA Eiropas rallija čempionāta piektais posms "Tet Rally Liepāja" šogad notiks 1.-3. jūlijā, un tā ātrumposmi norisināsies Talsu un Dienvidkurzemes novados. Tet Rally Liepāja ieejas biļetes iespējams iegādāties rallija oficiālajā interneta vietnē www.lvrally.com.