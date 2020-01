Dakaras rallijreidā ceturtais uzvarētājs četros posmos, motociklu klasē blīvi rezultāti

Trīspadsmitkārtējais Dakaras rallijreida čempions Stefans Peteransels trešdien izcīnīja uzvaru šī gada sacensību ceturtajā posmā, kas bija 453 kilometrus garš, tādējādi katrā posmā līdz šim bijis cits uzvarētājs.

Peteransels ar savu "X-raid Mini" automašīnu distanci veica četrās stundās četrās minūtēs un 34 sekundēs (4:04:34), par divām minūtēm un 26 sekundēm apsteidzot "Toyota" braucēju Naseru Al-Atiju. Kopvērtējuma līderis Karloss Sainss seniors bija septiņas minūtes un 18 sekundes lēnāks.

Al-Atija tika pie trīs minūšu soda, jo tiesneši lēma, ka viņš otrdienas posmā esot traucējis Sainsam.

Peteransels pēc uzvaras ātrumposmā kopvērtējumā pakāpās uz trešo vietu, bet līderu duets palika nemainīgs – Sainss un Al-Atija. Sainsa pārsvars pār Al-Atiju ir trīs minūtes un trīs sekundes, bet Peteransels iepaliek 11 minūtes un 42 sekundes.

Fernando Alonso ar savu "Toyota" spēkratu ierindojās 12. vietā (+26:21) ceturtajā posmā, labākais no lietuviešiem bija Benedikts Vanags ("Toyota", +36:01), bet Vaidotis Žala līderim zaudēja vairāk nekā 45 minūtes, ierindojoties 20. vietā.

Brits Sems Sanderlands no KTM komandas uzvarēja ceturtajā ātrumposmā motociklu ieskaitē, tikai par 11 sekundēm apsteidzot ar "Honda" braucošo Josē Ignasio Korneho no Čīles. Trešais finišēja Kevins Benavidess no Argentīnas ("Honda"), un viņš līderim piekāpās tikai 46 sekundes.

Pēc posma atklājās, ka Sanderlands pārsniedzis ātrumu zonā, kur tas ir ierobežots, tādēļ tiesneši viņam piesprieda piecu minūšu sodu. Līdz ar to par posma uzvarētāju kļuva Korneho.

Blīvie rezultāti ļāva kopvērtējuma līderpozīciju saglabāt amerikānim Rikijam Brabekam ("Honda"), kurš ceturtajā posmā finišā iebrauca septītajā vietā un uzvarētājam zaudēja nepilnas trīs minūtes. Benevidess kopvērtējumā pietuvojās līdz divām minūtēm un 30 sekundēm, bet Korneho ir trešais (+8:31). Tobijs Praiss ir labākais no KTM braucējiem kopvērtējumā, ieņemot ceturto vietu un atpaliekot nedaudz vairāk par 12 minūtēm.

Neveiksmi piedzīvoja vēl viens "Yamaha" motociklists – Ksavjērs de Soultraits centās sasniegt finišu ar traumu, taču viņš bija spiests izstāties. Vakar smagu kritienu piedzīvoja Adriens van Beverens, kuram arī bija jāizstājas.