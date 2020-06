Darbu uzsāk Latvijas digitālā autosporta platforma

Latvijā jau veiksmīgi notikušas digitālās jeb virtuālās autosporta sacensības autošosejā, Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) paspārnē izveidota atsevišķa Digitālā autosporta darba grupa un tagad arī izveidota platforma, kur visas sacensības būs atrodamas vienuviet, un tiks strādāts pie jaunu disciplīnu ieviešanas.

Jaunatvērtajā platformā (eautosports.lv) jau ieplānotas sacensības digitālajā autošosejā un driftā, bet tuvākajā laikā tiks pievienotas arī rallija un rallijkrosa sacīkstes.

Jaunums autosportā būs reitinga jeb ranga punktu sistēmas ieviešana, līdzīgi kā tenisā un citos populāros sporta veidos, kur dalībnieki varēs krāt reitinga punktus dažādu rīkotāju un līmeņu sacensībās. Šāda sistēma dod labāku priekšstatu par braucēju samēru un nodrošina iespēju vienmēr noteikt, kurš dotajā brīdī ir konkrētās disciplīnas spēcīgākais sportists valstī.

Šobrīd lielākā daļa sacensību notiek uz PC ("Steam") jeb datora platformas, taču dažās disciplīnās būs iespējams piedalīties, arī izmantojot "Playstation" un "Xbox" spēļu konsoles. Autošosejas un drifta sacensības šobrīd notiks "Assetto Corsa" simulācijas programmā, kamēr rallija un rallijkrosa programmu izvēle būs atkarīga no rīkotājiem, taču liela iespēja, ka tiks izvēlēta "Dirt 2.0" programma.

Augstākā līmeņa sacensības katrā no disciplīnām tiks pārraidītas tiešraidē ar profesionālu komentētāju piesaisti. Turpmākās autošosejas sacīkstes vadīs un komentēs Oskars Kaņeps-Kalniņš, uz studiju aicinot pieredzējušus Latvijas autošosejas braucējus, bet Latvijas mēroga drifta kausu vadīs un komentēs Artūrs Virbulis.

Platformas kalendāra sadaļā jau atrodamas autošosejas sacensības "Haralda Šlēgelmilha GT 3 kauss", kuras notiks trešdienu vakaros un sastāv no trim posmiem, kurus dalībnieki aizvadīs ar GT3 klases automašīnām. Kā redzams kausa nosaukumā, tas veltīts vienam no Latvijas vēsturē spilgtākajam un veiksmīgākajam autošosejas braucējam. Lai virtuālajām sacīkstēm piedotu īstu sacensību garšu, vienā no posmiem Haralds iejutīsies komentētāja lomā.

Jūlijā paredzēts četru posmu kauss ar leģendārajām 90. gadu DTM automašīnām, kurš tiks veltīts ne mazāk leģendārajam Rolandam Dūdam, kurš ar šādu auto startējis Biķernieku trasē.

Drifta sacensības sāksies 15. jūnijā ar 1. posma kvalifikāciju, un 16. jūnijā notiks TOP-32 finālu braucieni. Drifta kauss sastāvēs no pieciem sacensību posmiem un notiks speciāli veidotās Latvijas trasēs, kā arī vienā Igaunijas trasē. Dalībnieki sacentīsies ar speciāli veidotām PRO klases automašīnām, kurām būs vienlīdzīga jauda, palielināta riepu saķēre u.c. parametri, kas vēl vairāk pietuvina simulatoru sacīkstes dzīvei.

Rallija un rallijkrosa sacensības šobrīd kalendārā vēl nav atrodamas, taču jau tuvākajā laikā tikšot ziņots arī par šo disciplīnu sacīkšu seriālu sākumu.

Platformas mērķis ir vienot digitālā autosporta dalībniekus un rīkotājus, lai palielinātu sacensību kvalitāti un dalībnieku skaitu.