Dramatiskās cīņās par Eiropas drifta čempionu Rīgā tiek kronēts Dīns

Ar aizraujošām cīņām un dramatiskiem notikumiem pagājušajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē norisinājās šīs sezonas pirmais un vienīgais "Drift Masters" Eiropas čempionāta posms. "Drift King of Riga" sacensībās par šī gada Eiropas čempionu tika kronēts titulētais Džeimss Dīns, kurš finālā pārspēja savu "Formula Drift" komandas biedru Pjotru Viečeku.

Piektdienas kvalifikācijā uz starta stājās 40 no spēcīgākajiem Eiropas drifteriem, kuri šoreiz piedzīvoja jaunu kvalifikācijas formātu. Tas paredz, ka pēc pirmā brauciena tika noskaidroti jau kvalifikācijas 16 labākie, savukārt pārējie piloti cīnījās par atlikušajām 16 vietām finālbraucienos. Uzvaru kvalifikācijā izcīnīja poļu zvaigzne Pjotrs Viečeks, aiz sevis atstājot pagājušā gada Eiropas čempionu Džeimsu Dīnu un īru talantu Džeku Šenehenu.

No latviešu pilotiem augstāko rezultāta uzrādīja 15 gadus vecais Nikolass Bertāns (7. vieta), "Formula Drift" un RDS zvaigznei Kristapam Blušam 9. vieta, savukārt publikas mīlulim Ivo Cīrulim 12. rezultāts. Tāpat TOP-32 finālbraucienos iekļuva Jānis Brālītis (18. vieta), Ingemārs Jēkabsons (24. vieta) un Jānis Jurka (28. vieta). Diemžēl Jurka līdz finālbraucieniem nemaz netika, jo viņa automašīnu treniņos piemeklēja dzinēja defekts.

Cīņas finālbraucienos bija aizraujošas jau no pašiem pirmajiem tandēmiem, kuros no latviešu pilotiem uzvaras spēja izcīnīt Blušs un Cīrulis. No tālākās cīņas izstāties bija spiesti Jēkabsons, kurš piekāpās Blušam, Bertāns un Brālītis. TOP-16 kārtā Blušam nāca pretī dānis Mikels Overgards, kura pieveikšanai latviešu zvaigznei bija nepieciešams pārbrauciens, savukārt Cīrulis izspieda no sevis un automašīnas maksimumu, tomēr ar to šoreiz bija par maz, lai pārspētu poļu talantu Adamu Zalevski.

Jāatzīmē, ka TOP-32 un TOP-16 kārtās iespaidīgas avārijas piedzīvoja vācu "Red Bull Drift Brothers" Johaness un Eliass Hontondži. Johaness izlidoja pirmajā līkumā, savukārt Eliasam liktenīgs izrādījās trases noslēdzošais pagrieziens. Tāpat pēc riepu aizķeršanas dramatiskas 360 grādu piruetes uzmeta polis Gregors Hipki. TOP-8 kārtā Blušs tikās ar Vieceku, kurš sekojošajā braucienā pieļāva būtiskas kļūdas, tomēr tiesneši lēma par pārbraucienu, kurā pārāks izrādījās poļu pilots. Filmu cienīgi kadri bija redzami cīņā starp īru Džeimsu Dīnu un čehu Marko Zakurilu – čehu pilota vadošajā braucienā viņa automašīnai ar skaļu blīkšķi un lielām liesmām uzsprāga dzinējs, kā rezultātā teju visa trase tika pielieta ar garu un treknu eļļas svītru.

Trases organizatori un personāls gan paveica neticamu darbu un 25 minūtēs likvidēja Zakurila motora atstātās eļļas pēdas. Sacensības atsākās ar pasaules līmeņa pusfināla cīņām, kurās vienā tandēmu egles pusē tikās poļi Vieceks un Zalevskis, bet otrā īri Dīns un Šenehens. Lai arī visi četri demonstrēja fināla cienīgu braukšanu, šoreiz nedaudz labāki izrādījās "Formula Drift" komandas biedri Viečeks un Dīns. Cīņā par trešo vietu tehnisku defektu piedzīvoja Zalevskis, kas uz trešā goda pjedestāla pakāpiena ļāva kāpt Džekam Šenehenam.

Fināla cīņā par Eiropas čempiona titulu abi pretendenti – Vieceks un Dīns – gāja uz maksimumu, demonstrējot milimetru distances abos braucienos, tomēr beigās ar nelielu pārsvaru uzvaru izrāva Džeimss Dīns, kurš saviem neskaitāmajiem apbalvojumiem pievienoja arī 2020. gada Eiropas čempiona titulu.