F-1 apstiprina šīs sezonas pirmos astoņus posmus

F-1 čempionāta vadība apstiprinājusi koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ aizkavētās 2020. gada sezonas pirmo astoņu posmu norises vietas un datumus.

F-1 sezona sāksies ar posmu Austrijā "Red Bull Ring" trasē no 3. līdz 5. jūlijam, bet nedēļu vēlāk arī otrais posms notiks turpat. 17. jūlijā komandas uzsāks posmu Ungārijā, bet tad nākamie divi posmi risināsies Lielbritānijā, Silverstonas trasē (31. jūlijs – 2. augusts un 7. – 9. augusts).

Pēc tam komandas sacentīsies Spānijā (14. – 16. augusts), Beļģijā (28. – 30. augusts) un Itālijā (4. – 6. septembris).

Kā redzams, sezona sāksies ar Eiropas posmiem, bet F-1 vadība vēl risina jautājumus par pārējo posmu aizvadīšanu. Turklāt F-1 vēl apsver iespēju kalendārā iekļaut trases, kur sākotnēji šosezon nebija paredzēta prestižā autosporta čempionāta sacensību norise. Viens no papildu posmiem varētu notikt Vācijas trasē Hokenheimā.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo