F-1 izziņo 2021. gada kalendāru ar rekordlielu posmu skaitu

Pirmās formulas (F-1) sacensību rīkotāji trešdien izziņoja 2021. gada kalendāru ar rekordlielu 23 posmu skaitu.

Sezonas pirmais posms paredzēts 21. martā Austrālijā, bet nedēļu vēlāk būs sacīkstes Bahreinā. Sezonas turpinājums iecerēts 11. aprīlī Ķīnā, bet Vjetnamas posmam atvēlētais 25. aprīlis šobrīd ir vakants. Etapa norise Vjetnamā ir zem lielas jautājuma zīmes, jo augustā tika apcietināts posma atbalstītājs, Hanojas mērs Ngujens Dukčuns.

Piektais posms plānots 9. maijā Spānijā, bet pēc tam Eiropā iecerēts etaps Monako (23. maijā). Sezona turpināsies ar posmu Azerbaidžānā (6. jūnijs), nedēļu vēlāk F-1 viesosies Kanādā, bet vēl pēc divām nedēļām – Francijā.

Desmito posmu uzņems Austrija (4. jūlijs), turpinājumā sportisti dosies uz Lielbritāniju (18. jūlijs), bet sezonas ekvators tiks pārkāpts Ungārijā (1. augusts). Pēc gandrīz mēnešu ilga pārtraukuma piloti spēkosies Beļģijā (29. augusts), nedēļu vēlāk būs sacīkstes Nīderlandē, bet vēl pēc nedēļas – Itālijā.

Turpinājumā būs posms Krievijā (26. septembris), pēc nedēļas Singapūrā, bet vēl pēc nedēļas –Japānā. Pēc tam komandas pārcelsies uz Ameriku, kur aizvadīs posmus ASV (24. oktobris), Meksikā (31. oktobris) un Brazīlijā (14. novembris).

Divas nedēļas vēlāk iecerēts posms Saūda Arābijā, bet sezonas noslēgums paredzēts 5. decembrī Abū Dabī.

BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW