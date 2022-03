F-1 jaunā ēra: 'Ferrari' dubultuzvara; abi 'Red Bull' piloti pēdējos apļos izstājas

F-1 jaunā sezona ar būtiskām izmaiņām tehniskajos noteikumos svētdien Bahreinā sākās ar "Ferrari" pilotu Šarla Leklēra un Karlosa Sainsa dubultuzvaru, bet trešo vietu izcīnīja Lūiss Hamiltons no "Mercedes", kurš izmantoja "Red Bull" pilotu problēmas pēdējos apļos.

Leklērs un "Red Bull" līderis Makss Verstapens līdzīgi spēkojās lielāko daļu sacīkstes. Pēc pirmajiem boksu apmeklējumiem Verstapens divas reizes devās uzbrukumā, taču abas reizes Leklērs savu pozīciju spēja atgūt. Turpinājumā Leklērs spēja turēt drošu pārsvaru pār Verstapenu.

Serhio Peress startēja no ceturtās pozīcijas, bet startā viņš zaudēja divas pozīcijas, kuras turpinājumā atguva, apdzenot Kevinu Magnusenu no "Haas" un Hamiltonu. Kopumā sacensībās netrūka apdzīšanu un sīvu cīņu, apliecinot, ka jaunie tehniskie noteikumi pagaidām devuši vēlamo efektu.

46. aplī aizdegās Pjēra Gaslī "AlphaTauri" formula, tāpēc trasē devās drošības mašīna. Jau tās laikā Verstapens sāka sūdzēties par tehniskām problēmām , bet, atsākoties sacensībām, viņa "Red Bull" formulas problēmas strauji palēninājās, un viņš izstājās. Sākoties pēdējam aplim, arī Peresa mašīna noslāpa un pirmajā pagriezienā sagriezās.

Hamiltons un viņa jaunais komandas biedrs Džordžs Rasels visas sacīkstes garumā bija aiz vadošajiem četriem pilotiem, tomēr "Red Bull" problēma ļāva viņiem finišēt aiz "Ferrari" pilotiem.

Diezgan sensacionālu piekto vietu izcīnīja "Haas" pilots Magnusens, bet Valteri Botas savā debijā "Alfa Romeo" sastāvā izcīnīja sesto vietu, lai arī viņš startā zaudēja astoņas pozīcijas. Estebans Okons ("Alpine") ierindojās septītajā vietā, taču viņš šajās sacensībās nopelnīja piecu sekunžu sodu par sadursmi ar Miku Šūmaheru ("Haas"), kuram 11. pozīcija.

Juki Cunoda ("AlphaTauri"), Fernando Alonso ("Alpine") un šīs sezonas vienīgais debitants Džou Gvanju noslēdza TOP 10.

Ļoti neveiksmīga nedēļas nogale bija aizvadītās sezonas ceturtajai labākajai komandai "McLaren", un Daniels Rikjardo un Lendo Noriss palika 14. un 15. vietā.

What an incredible start to the season that was! 😱#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5psskLx9cY