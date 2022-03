F-1 pēc četrdesmit gadu pārtraukuma atgriezīsies Lasvegasā

Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāts nākamsezon pēc 40 gadu pārtraukuma atgriezīsies Lasvegasā.

Nākamajā gadā F-1 kalendārā ieplānoti pat trīs posmi ASV un tie notiks Maiami, Ostinā un Lasvegasā.

Sacīkstes Lasvegasas ielās norisināsies vienā no novembra nedēļas nogalēm sestdienas naktī. Trase būs 6,12 kilometru gara un ātrākajā vietā piloti varētu sasniegt ātrumu 342 kilometr stundā.

Kopumā garām pilsētas slavenākajām ainavām, viesnīcām un kazino autosportisti veiks 50 apļus ar trīs garajām taisnēm un 14 pagriezieniem.

