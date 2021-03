F-1 pirmssezonas testi: Verstapenam ātrākais apļa laiks, 'Mercedes' nav starp līderiem

F-1 komandas Bahreinā aizvadījušas pirmssezonas testus, gatavojoties jaunajai sezonā, un trīs dienu laikā visas komandas veica diezgan lielu apļu skaitu, tomēr ātrākais apļa laiks bija "Red Bull" pilotam Maksam Verstapenam.

Testu pēdējā dienā Verstapens Bahreinas trases apli veica 1:28,960 minūtēs, bet otrais ātrākais rezultāts negaidīti bija debitantam no Japānas Juki Cunodam (1:29,053). "Ferrari" jaunpienācējs Karloss Sainss uzrādīja trešo ātrāko rezultātu (1:29,611). Astoņi ātrākie apļa laiki tika uzstādīti trešajā testu dienā, bet Valteri Botass no "Mercedes" otrajā dienā sasniedza devīto ātrāko apļa laiku.

Septiņkārtējais F-1 čempions Lūiss Hamiltons no "Mercedes" ātrākā apļa laika ziņā bija piektajā vietā (1:30,025). Fakts, ka "Mercedes" nedominēja pirmssezonas testos ir neliels pārsteigums, tomēr jāatceras, ka katra komanda strādā pēc savas programmas.

Sarunās ar ārzemju medijiem Botass stāstīja, ka šī gada "Mercedes" formulas aizmugure reizēm ir neprognozējama, tāpēc bieži nācās koriģēt mašīnu, lai tā nesaslīdētu. Savukārt Lūiss Hamiltons atzina, ka "Red Bull" izskatās ļoti spēcīgi, tomēr par pirmssezonas testu rezultātiem viņš pārlieku nesatraucās.

"Aston Martin" vienībai bija diezgan daudz tehnisku problēmu, kas neļāva rezultātu ziņā būt starp līderiem, tomēr Sebastjans Fetels esot bijis diezgan labā noskaņojumā par paveikto, gatavojoties jaunajai sezonai.

No komandām visvairāk apļus veica "Alfa Romeo" un "AlphaTauri", kuru piloti trīs dienu laikā veica pa 422 apļiem. "Ferrari" piloti noriņķoja 404 apļus. "AlphaTauri" braucējs Pjērs Gaslī pats veica 237 apļus, Kimi Raikonens no "Alfa Romeo" nobrauca 229 apļus, bet Ņitika Mazepins no "Haas" noriņķoja 213 apļus.