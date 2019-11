F-1 prezentē jaunās ēras mašīnas

F-1 čempionāta vadība ceturtdien prezentēja galvenās izmaiņas, kas tiks ieviestas sākot ar 2021. gada sezonu, radikāli mainot formulu izskatu, cerot uz sīvākām cīņām trasē un ieviešot godīgāku finanšu sadalījumu.

Galvenās izmaiņas skārušas formulu izskatu un aerodinamiskos elementus. F-1 pēdējo gadu laikā cītīgi strādāja pie tā, lai formulas trasē varētu viena otrai braukt daudz ciešāk. Pašreizējās paaudzes automašīnas aiz sevis radīja tā saucamo "netīro gaisu", kas pamatīgi sarežģīja aizmugurē esošajai mašīnai iespējas veikt apdzīšanu.

Sākot ar 2021. gadu mašīnas trasē varēšot viena otrai sekot daudz ciešāk. Šogad, F-1 spēkrats, kas seko konkurentam, trasē zaudē ap 40 % no sava piespiedējspēka, bet 2021. gada mašīnai piespiedējspēka zudums būs vairs tikai no 5 līdz 10%. To nodrošinās fakts, ka gaisa plūsma no vadošās formulas būs krietni ar mazāku turbulenci un tiks novirzīta uz augšu.

Jaudas agregāti paliks tie paši, kas šīs paaudzes F-1 mašīnām, taču sezonas laikā tiks ierobežots aerodinamisko elementu uzlabojumu skaits, lai izlīdzinātu spēku samērus starp komandām.

F-1 ieviesīs arī budžeta griestus, un komandām gada budžets uz visu, kas nodrošina sniegumu trasē, būs 175 miljoni dolāru. Budžeta griestos neietilps mārketinga izmaksas, pilotu algas un trīs vadošo komandas darbinieku algas. Šādas izmaiņas ieviestas, lai vadošās F-1 komandas jau pēc budžeta paziņošanas nebūtu galvas tiesu pārākas pār šī brīža vidusslāņa komandām. Komandu budžetam sekos neatkarīgi auditori, un pārkāpumu gadījumā varētu sekot diskvalifikācija no čempionāta.

Tiks veiktas izmaiņas arī sacensību nedēļas nogalē. Treniņbraucienu sesijas būs īsākas, pēc trešā treniņbrauciena mašīnām jau būs jābūt ar sacensību regulējumiem, jo tiks piemērots tā saucamie slēgtā parka noteikumi. Vēl komandas varēs veikt mazāk testu vēja tunelī.

