F-1 sezonas noslēgums: Verstapenam uzvara, 'McLaren' izrauj trešo vietu Konstruktoru kausā

F-1 sezona svētdien noslēdzās Abū Dabī, un uzvaru pēdējā posmā izcīnīja "Red Bull" komandas braucējs Makss Verstapens, kurš aiz sevis atstāja "Mercedes" pilotus Valteri Botasu un Lūisu Hamiltonu. Savukārt intriģējošajā duelī par Konstruktoru kausa trešo vietu veiksmīgākā bija "McLaren".

Sezonas pēdējais posms trasē nebija pats aizraujošākais, jo TOP 3 braucēji finišēja tieši tādā secībā kādā sacensības iesāka. Nevienā brīdī arī līderu trio neuzsāka reālu cīņu, lai atņemtu pozīciju citam braucējam. Savukārt ceturtajā vietā ierindojās otrs "Red Bull" braucējs Alekss Albons, kurš startēja no piektās vietas.

Piekto un sesto vietu izcīnīja "McLaren" braucēji Lendo Noriss un Karloss Sainss, un šis rezultāts ļāva komandai atspēlēt desmit punktu deficītu pret "Racing Point" un nodrošināt trešo vietu Konstruktoru kausā.

Labāko desmitniekā finišēja arī Daniels Rikjardo ("Renault"), Pjērs Gaslī ("AlphaTauri"), Estabans Okons ("Renault") un Lenss Strols ("Racing Point").

Savas pēdējās sacensības "Ferrari" komandā aizvadīja Sebastjans Fetels, kurš ierindojās 14. vietā, bet Serhio Peress savās pēdējās sacensībās startēja no 19. vietas un tehnisku problēmu dēļ izstājās. Fetels nākamajā sezonā ieņemt tieši Peresa vietu komandā, kas nākamajā sezonā tiks pārdēvēta par "Aston Martin".

Lūiss Hamiltons šajā sezonā izcīnīja savu septīto čempionu titulu, šajā sezonā izcīnot 347 punktus, bet Botass pēdējā posmā oficiāli nodrošināja vicečempiona titulu ar 223 punktiem. Verstapens kopvērtējumā palika ceturtajā vietā (214), bet nākamajās pozīcijās ierindojās Peress (125), Rikjardo (119), Sainss un Albons (105). Labāko desmitniekā kopvērtējumā ierindojās arī Šarls Leklērs no "Ferrari" (98), Noriss (97), kā arī Gaslī un Strols ( abiem – 75).

Konstruktoru kausā "Mercedes" un "Red Bull" jau bija nodrošinājuši pirmās divas vietas. "Mercedes" izcīnīja 573 punktus, bet "Red Bull" – 319. "McLaren" ar 202 punktiem ierindojas trešajā vietā, "Racing Point" ieņēma ceturto vietu (195), bet "Renault" tika pie 181 punkta. "Ferrari" savu neveiksmīgo sezonu noslēdza ar sesto vietu un 131 punktu.

