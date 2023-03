F-1 sezonas pirmajā treniņā ātrākie 'Red Bull' piloti un Alonso

Ar pirmajiem treniņbraucieniem piektdien Bahreinā oficiāli iesākās jaunā F-1 sezona, un tajā ātrāko rezultātu uzrādīja "Red Bull" pilots Serhio Peress.

Viņš Bahreinas trasi veica minūtē un 32,758 sekundēs, kas bija par 0,438 sekundēm ātrāk nekā pieredzējušajam Fernando Alonso, kurš aizvada pirmās sacensības "Aston Martin" komandā. Trešo ātrāko rezultātu uzrādīja aizvadīto divu sezonu čempions Makss Verstapens (+0,617).

Pirmajā treniņā uzrādītie rezultāti neapliecina patieso komandu ātrumu, jo pirms nedēļas pirmssezonas testos Peress trasi veica 1:30,305 minūtēs.

Ceturtais ātrākais treniņā bija "McLaren" pilots Lendo Noriss (+1,407), bet Šarls Leklērs no "Ferrari" bija piektais (+1,499).

"Mercedes" piloti Lūiss Hamiltons un Džordžs Rasels ieņēma tikai 10. un 11. vietu, savukārt otrs "Ferrari" pilots Karloss Sainss bija vienīgais, kura mašīna veica "pirueti", taču viņš izvairījās no ietriekšanās aizsargbarjerā.

No šīs sezonas debitantiem labākais bija Oskars Piastri ("McLaren"), kurš ierindojās 12. vietā, Niks de Vrīss ("AlphaTauri") ierindojās 16. vietā, savukārt Logans Sārdžents ("Williams") bija 18. vietā.

FP1 CLASSIFICATION

It's @SChecoPerez who tops our first session of 2023! 👊#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/eESOoqgOJ3