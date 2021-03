F-1 sezonas strauji tuvojas – puse komandu prezentējušas jaunās formulas

Prestižās autosporta klases F-1 jaunās sezonas tuvošanos ieskandina komandu prezentācijas, un no februāra vidus jau piecas komandas atrādījušas, kā nākamajā sezonā izskatīsies jaunās mašīnas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

15. februārī pirmā savu formulu prezentēja "McLaren", kurā notikušas pamatīgas izmaiņas. Komanda nākamajā sezonā startēs ar "Mercedes" dzinējiem, tāpēc lielas pūles vajadzēja ieguldīt, lai jaudas agregāts iestrādātu automašīnā. Tāpat komandā būs jauns pilots – Daniels Rikjardo, kurš nomainīja Karlosu Sainsu, bet trešo sezonu komandā aizvadīs Lendo Noriss. Vienība sev izvirzījusi mērķi turpināt tuvoties vadošajām divām F-1 komandām.

19. februārī prezentāciju rīkoja arī "AlphaTauri", kuras rindās startēs Pjērs Gaslī un debitants Juki Cunoda. Ar nedaudz citādāku formulas krāsojumu "AlphaTauri" cer kļūt par vadošo F-1 vidusslāņa komandu.

dropping the AT(oh!)2 like it's hot 🔥 full hi-res gallery 👉 https://t.co/gRgNFe3K2w pic.twitter.com/t00lN1BjGA — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 19, 2021

22. februārī "Alfa Romeo" vienība Polijā prezentēja savu jauno spēkratu, kuram arī mainījies krāsojums. Trešo sezonu vienībā startēs Kimi Raikonens un Antonio Džiovinaci. Pēc sarežģītas aizvadītās sezonas, kurā izdevās gūt tikai astoņus punkts, "Alfa Romeo" grib atgriezties regulārā cīņā par punktiem, taču daudz būs atkarīgs no jaunajiem "Ferrari" dzinējiem.

Car: ✔️

Drivers: ✔️

Lots of pictures: ✔️ Next ➡️ racing! pic.twitter.com/sZV9zV0ReX — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 22, 2021

23. februārī "Red Bull" plašākai publikai parādīja savu spēkratu, bet tas vizuāli nav mainījies, komandas tradicionālajam krāsojumam saglabājoties. Maksam Verstapenam nākamajā sezonā komandas biedrs būs Sehio Peress. Ar jauno pilotu tandēmu "Red Bull" gribētu mazināt "Mercedes" dominanci.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

Visbeidzot 2. martā "Mercedes" parādīja savu jauno mašīnu, ar kuru Lūiss Hamiltons lūkos izcīnīt savu astoto pasaules čempiona titulu. Formulas krāsojumā ir nelielas būtiskas izmaiņas, salīdzot ar pagājušo sezonu. Otrs komandas pilots būs Valteri Botass.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021

2. martā savu formulu prezentēs arī "Alpine" komanda, dienu vēlāk – "Aston Martin", 4. martā – "Haas", 5. martā – "Williams", bet 10. martā – "Ferrari".