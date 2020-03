F-1 turpina atcelt posmus; sezona varētu sākties maijā

Koronovīrusa izraisītā slimība "Covid-19" turpina ietekmēt sporta sacensības, un jau atcelts ne tikai F-1 sezonas atklāšanas posms Austrālijas "Grand Prix", bet arī citas līdz maijam ieplānotās sacensības.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par tēmu koronavīruss “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

FIA lēmumu par sacensību atcelšanu pieņēma tikai piektdienas rītā, lai gan vairākas komandas ar šādu aicinājumu bija vērsušās jau agrāk.

Savukārt vēlāk piektdienas laikā tika paziņots, ka noritēt nevarēs 22. martā paredzētais Bahreinas "Grand Prix", kā arī no 5. aprīlī plānotās sacensības Vjetnamā, kur pirmo reizi notiktu F-1 posms.

Viens no galvenajiem atcelšanas iemesliem ir "Covid-19" nonākšana F-1 komandu boksos. Pozitīvi analīžu rezultāti konstatēti vienam no "McLaren" komandas darbiniekiem. Drīz pēc tam komanda paziņoja par dalības atsaukšanu no Austrālijas "Grand Prix", bet 14 komandas pārstāvji viesnīcā ievietoti karantīnā uz 14 dienām.

Pirms tam no Austrālijas jau bija aizbraukuši "Ferrari" pilots Sebastjans Fetels un "Alfa Romeo" pilots Kimi Raikonens.

"Covid-19" izplatība un bargie ierobežojumi sērgas apturēšanai apdraud visas F-1 sezonas norisi. Šobrīd FIA paredz, ka 2020. gada sezona varētu tikt uzsākta maija beigās, tomēr situācija tiks regulāri izvērtēta.

Pirmais pagaidām neatceltais posms paredzēts 3. maijā, kad pilotiem bija plānots doties trasē Nīderlandē. Zandfortas autodromā sacīkstes nav norisinājušās pēdējos 35 gadus. Savukārt nedēļu vēlāk sekotu Barselonas "Grand Prix", bet 24. maijā varētu notikt "Monako" posms.