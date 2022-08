F-1 ziepju opera: 'Alpine' paziņo par talantīgā Piastri nolīgšanu, pilots to noliedz

Pirmās formulas (F-1) komanda "Alpine" otrdien paziņoja, ka no nākamās sezonas tajā brauks austrāliešu pilots Oskars Piastri, kurš tādējādi aizstātu pieredzējušo spāni Fernando Alonso. Tiesa, pats sportists to vēlāk noliedza.

"Alpine" komandā pilota vieta no nākamās sezonas atbrīvojās pēc negaidīta "Aston Martin" paziņojuma, ka tā noslēgusi ilgtermiņa līgumu ar Alonso. "Alpine" par to esot uzzinājusi vien no konkurentu preses relīzes.

"Alpine" gan šķietami ātri atrada braucēju, izvēloties savu rezerves pilotu Piastri, kurš komandas sistēmā ir jau četrus gadus. 21 gadu vecais austrālietis pērn jau savā debijas sezonā kļuva par "Formula 2" čempionu, bet pirms tam triumfēja arī "Formula 3" seriālā.

After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

Tiesa, Piastri puse ar oficiāliem paziņojumiem nesteidzās, un tam acīmredzot bija pamats, jo savā tvitera kontā austrālietis vēlāk paziņoja, ka nākamsezon nebrauks "Alpine" komandā.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.