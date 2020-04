'Ferrari' noteikumu izmaiņu gadījumā draud pamest F-1 čempionātu

Gadījumā, ja nākamo sezonu Pirmās formulas (F-1) budžeta griesti pandēmijas dēļ tiks vēl pamatīgi samazināti, čempionātam, iespējams, nāksies iztikt bez "Ferrari" komandas, paziņoja vienības direktors Matija Binoto.

Iepriekš komandas jau bija vienojušās, ka nākamās sezonas budžets nedrīkst pārsniegt 175 miljonu ASV dolāru (162 miljonu eiro) atzīmi. Neilgi pēc tam vairākas mazās vienības ziņoja, ka koronavīrusa Covid-19 radītās sekas tām neļaus "pavilkt" arī šādu nastu, tāpēc piedāvāts nākamās sezonas budžeta griestus "saīsināt" vēl par 30 miljoniem ASV dolāru (27,7 miljoniem eiro).

Savukārt 2022. gadā komandām būtu atļauts tērēt 130 miljonus ASV dolāru (120 miljonus eiro). Šīs idejas vēl gan nav tuvu, lai tiktu realizētas, taču Binoto nevairījās tās jau kritizēt.

"Budžets, kas nav lielāks par 145 miljoniem ASV dolāru, jau tā ir gana "prasīgs", salīdzinot ar to, par kuru runājām pagājušajā jūnijā," laikrakstam "The Guardian" skaidroja Binoto. "Šādu ideju nespēsim realizēt, ja vien neatlaidīsim daļu no sava personāla."

"Gadījumā, ja budžets tiktu samazināts vēl vairāk, neredzu citu iespēju, kā vien pamest čempionātu. Tas gan ir sliktākais scenārijs un ceru, ka tas nepiepildīsies."

"Ferrari" F-1 čempionātā piedalās jau no tā dibināšanas 1950. gadā. Komanda regulāri spējusi būt starp līderēm, kas laika gaitā ļāva iegūt arī veto tiesības, balsojot par izmaiņām sacīkstēs vai citos jautājumos.

F-1 līdz šim jau atcēlusi vai pārcēlusi sezonas pirmos deviņus posmus, taču cerība par čempionāta norisi aizvien netiek atmesta. Iepriekš organizatori pauda cerību, ka šosezon izdotos aizvadīt 15 līdz 16 posmus.