'Ferrari' piloti ātrākie pirmajā Maiami posma kvalifikācijā

Jaunajā Maiami pilsētas trasē ASV sestdien F-1 kvalifikācijā ātrākais bija "Ferrari" pilots Šarls Leklērs, kuram sekoja viņa komandas biedrs Karloss Sainss.

Leklērs bija ātrākais visās trīs kvalifikācijas daļās, bet abi "Ferrari" piloti trešajā daļā savā pēdējā lidojošajā aplī apsteidza Maksu Verstapenu no "Red Bull", kurš samierinājās ar trešo vietu. Verstapens savā pēdējā mēģinājumā uzrādīt ātrāko rezultātu pieļāva kļūdu. Leklērs uzrādīja apļa laiku 1:28,796 sekundes, Sainss bija par 0,190 sekundēm lēnāks, savukārt Verstapens līderim piekāpās 0,195 sekundes.

Otrs "Red Bull" pilots Serhio Peress ierindojās ceturtajā vietā, bet teicamu kvalifikāciju aizvadīja Valteri Botass no "Alfa Romeo", kurš uzrādīja piekto rezultātu. Nākamajās pozīcijās ierindojās Lūiss Hamiltons ("Mercedes"), Pjērs Gaslī ("AlphaTauri"), Lendo Noriss ("McLaren"), Juki Cunoda ("AlphaTauri") un Lenss Strols ("Aston Martin").

Fernando Alonso no "Alpine' ierindojās 11. pozīcijā, bet otrs "Mercedes" pilots Džordžs Rasels ieņēma 12. pozīciju. "Mercedes" piloti nebija īsti apmierināti ar šiem rezultātiem, jo treniņbraucienos ar uzlabotajām mašīnām viņi uzrādīja rezultātus, kas spēja konkurēt ar vadošajām komandām, raisot cerības atgūties pēc smagā sezonas sākuma.

Kvalifikācijā trasē nedevās Estebans Okons no "Alpine", jo viņa mašīnu nespēja salabot pēc avārijas trešajā treniņbraucienā.

F-1 pasaules čempionāta piektais posms Maiami trasē startēs svētdien plkst. 22:30 pēc Latvijas laika. F-1 mašīnas pirmo reizi pulcējas Maiami.

