'Ferrari' piloti pārsteidz otrajos treniņbraucienos Monako trasē

"Ferrari" piloti Šarls Leklērs no Monako un spānis Karloss Sainss ceturtdien sasniedza ātrākos apļa laikus otrajā treniņu sesijā Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta piektajā posmā - Monako "Grand Prix".

Monako iedzīvotājs Leklērs otrajā treniņbraucienu sesijā pārsteidzoši sasniedza ātrāko laiku 3,337 kilometrus garajā aplī - viena minūte un 11,684 sekundes.

Tikpat pārsteidzoši otro vietu ieņēma Sainss, kurš no komandasbiedra atpalika par 0,112 sekundēm, bet par 0,278 sekundēm apsteidza čempiona titula galveno pretendentu "Mercedes" pilotu britu Lūisu Hamiltonu, kurš savukārt par septiņām sekundes tūkstošdaļām apsteidza nīderlandieša Maksa Verstapena pilotēto "Red Bull" automobili.

Pirmā formula atgriezās Monako pēc divu gadu pārtraukuma, jo 2020.gadā sacensības tika atceltas koronavīrusa pandēmijas dēļ.

Arī šogad Monako trasē sacensības dienā apmeklē tikai 7500 cilvēku, tribīnes piepildot par 40 procentiem.

Verstapenam šajā posmā ļoti nepieciešama sezonas otrā uzvara, jo viņš no Hamiltona, kuram ir trīs uzvaras, kopvērtējumā atpaliek par 14 punktiem.

Tomēr "Ferrari" pārsteigums liecina, ka līderiem mērķi uzvarēt var traucēt citas komandas, it īpaši ielu trasē, kura novērš daudzas topa komandu priekšrocības.

Soms Valteri Botass otrā "Mercedes" bolīdā bija piektais un brits Lendo Noriss no "McLaren" pēc jauna ilgtermiņa darījuma ar komandu noslēgšanas šonedēļ - sestais.

Trīs pasaules eksčempioni - vācietis Sebastians Fetels no "Aston Martin", soms Kimi Reikenens no "Alfa Romeo" un spānis Fernando Alonso no "Alpine" satilpa viens aiz otra nepilnu divu sekundes desmitdaļu robežās un ierindojās attiecīgi no desmitās līdz 12.vietai. Tikmēr "Haas" komandas vācu pilots Miks Šūmahers finišēja priekšpēdējā vietā 20 braucēju konkurencē.

Braucienu sesija uz neilgu laiku tika apturēta braucienu sākumā, kad sarkanie karogi plīvoja trasē pēc Šūmahera avārijas, tuvojoties Kazino līkumam.

Piektdiena, kā tas parasti ir Monako, ir brīvdiena, bet pēdējie treniņbraucieni un izšķirošā kvalifikācijas sesija notiks sestdien, bet sacensības - svētdien.

Apdzīt sacensību laikā ir ārkārtīgi grūti, tāpēc, lai kurš arī izcīnītu "pole position", būs sacensību favorīts.

Pirmajos dienas treniņbraucienos ātrākais bija "Red Bull" pilots no Meksikas Serhio Peress, kurš trasi veica minūtē un 12,487 sekundēs. Viņš apsteidza Sainsu par 0,119 sekundēm un komandasbiedru Verstapenu - par 0,161 sekundi.

Ceturtais pirmajos treniņbraucienos bija francūzis Pjērs Gaslī ("AlphaTauri"), piekto un sesto vietu ieņemot abiem "Mercedes" pilotiem - Hamiltonam un Botasam.

Fetels ieņēma astoto, Reikenens - desmito, 13. - Alonso, 18. - Šūmahers, bet pēdējais pēc problēmām ar pārnesumkārbu bija Leklērs, kurš veica vien četrus apļus.

Pēc četriem posmiem kopvērtējuma līderis ar 94 punktiem ir Hamiltons, Verstapenam ir 80 punkti, Botass ar 47 punktiem ir trešais, Noriss seko ar 41 punktu, bet vadošo piecinieku ar 40 punktiem noslēdz Leklērs.