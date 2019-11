Fetels: joprojām spējīgu cīnīties ar jauniem un talantīgiem pilotiem

Pirmās formulas pasaules čempionāta "Ferrari" komandas dalībnieks Sebastians Fetels ir aizvadījis grūtu 2019. gada sezonu, bet saglabā ticību, ka var cīnīties ar F-1 jauno braucēju paaudzi.

Piecu gadu laikā kopā ar "Ferrari" Fetels tā arī nav varējis izcīnīt savu piekto pasaules čempiona titulu, taču par spīti arvien jaunākiem konkurentiem kā komandā, tā ārpus tās viņš nav gatavs padoties.

Pēdējās trijās sezonās Vācijas pilots bez panākumiem ir cīnījies ar "Mercedes" pārstāvi britu Lūisu Hamiltonu, bet pirms sezonas pēdējā posma svētdien Abū Dabī viņš ir 19 punktus arī aiz sava jaunākā komandasbiedra no Monako Šarla Leklēra. Turklāt kā par nākotnes čempionu tiek runāts arī par "Red Bull" pārstāvi Maksu Verstapenu, par kuru runā, ka viņš varētu apmainīties vietām ar Fetelu.

"Nē, noteikti nē," Fetels paziņoja aģentūrai DPA Brazīlijas "Grand Prix" laikā. "Man liekas, ka vecumam nav tik liela nozīme, kā dažos citos sporta veidos. Ja esi pietiekami labs, joprojām esi pietiekami jauns. Pagriežot otrādi – ja esi pietiekami labs, tu neesi par jaunu."

Šobrīd 32 gadus vecā vācu pilota komandasbiedrs 22 gadus vecais Leklērs ir sakrājis 249 punktus pasaules čempionātā, kamēr Fetels – 230. Vācietim vēl ir gada līgums ar "Ferrari", un viņš nenožēlo pāriešanu no "Red Bull" uz "Ferrari".

"Nododoties savam darbam ar kaisli – tādi ir bijuši mani pieci gadi "Ferrari"," saka pilots. "Man noteikti nav sajūtas, ka mēs pēdējos piecos gados esam aplaupīti."

Ja Fetels aizies no autosporta, tas būs apdomāts lēmums. Viņš par to ir domājis. Ideāls brīdis, lai paziņotu par karjeras beigām būs tad, kad "tu vari izlemt, ka tu beidz. Tas nozīmē arī to, ka šāds lēmums pašam ir komfortabls un tu vari teikt: "Tagad pietiek.""

"Slikts laiks karjeras beigšanai ir tad, kad to diktē kāds cits," saka sportists. "Man ir skaidrs – ja apstāšos vienreiz, tad atpakaļ nenākšu. Tev vienkārši ir jābūt laimīgam un jābūt spējīgam pateikt: "Tas bija viss.""

Fetels ir kļuvis par F-1 pasaules čempionu no 2010. līdz 2013. gadam "Red Bull" komandas sastāvā. Viņš ir piedalījies 240 F-1 sacensībās, 239 no tām tiekot pie starta līnijas. Viņš izcīnījis 53 uzvaras un 120 reizes stāvējis uz F-1 sacensību goda pjedestāla, kā arī izcīnījis 57 uzvaras kvalifikācijā un 38 reizes sacensībās veicis ātrāko apli.