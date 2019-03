Fetels prognozē sīvu cīņu sezonas garumā ar Leklēru

Talantīgais Pirmās formulas (F-1) komandas "Ferrari" pilots Šarls Leklērs pakļaus savu komandas biedru Sebastjanu Fetelu zem spiediena un izrādīs pretestību visas sezonas garumā, uzskata pats Fetels.

21 gadu vecais Leklērs šogad aizvada savu otro sezonu F-1, kļūstot par otru jaunāko "Ferrari" pilotu, kurš sēdies pie vienības stūres. Pagājušajā sezonā pilots pārstāvēja "Sauber" komandu un čempionāta noslēgumā ierindojās 13. vietā.

Atklāšanas posmā Austrālijā "Ferrari" piloti Fetels un Leklērs ierindojās vien attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā, visus pārsteidzot, jo pirmssezonas testos vienība uzrādīja labākos laikus un tika piesaukta kā galvenā favorīte.

"Leklērs izdarīs spiedienu uz mani visu sezonu," pēc sacīkstēm sacīja Fetels. "Tā būs ļoti sīva cīņa. Viņš ir ļoti talantīgs. Esmu drošs, ka mums būs spraigas un smagas cīņas, bet visvairāk es ceru, ka kopā būs jautri."

Ar parādīto sniegumu apmierināts bija "Ferrari" boss Matija Binoto.

"Ja mēs vērtētu viņa visas nedēļas sniegumu, tad tas bija diezgan labs," par Leklēra paveikto sacīja Binoto. "Šarla kvalifikācija nebija perfekta, viņš to zina. Viņš nobrauca labi pirmo un otro, taču ne pārāk veiksmīgi trešo kārtu, bet kopumā Šarlam bija laba nedēļas nogale."

Sacīkstēs Austrālijā abi piloti startā gandrīz sadūrās, kad Leklērs centās apdzīt komandas biedru pa ārējo malu. Dažāda taktikas izvēle iebraukšanai boksos sacīkstes laikā ļāva Leklēram strauji pietuvoties Fetelam, taču komandas vadība pa radio ziņoja, lai viņš paliek aiz vācieša.

