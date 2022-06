FIA pēc F-1 pilotu sūdzībām risinās mašīnu 'lēkāšanas' jautājumu

Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) gatavojas iesaistīties F-1 mašīnu "lēkāšanas" jeb delfinēšanas problēmu risināšanā pēc tam, kad vairāki braucēji pēc posma Baku ielu trasē izteica sūdzības par šo situāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vairāki piloti pēc sacensībām Baku, kur ir garas taisnes un mašīnas attīsta lielu ātrumu, kā rezultātā sākas formulu "lēkāšana", sūdzējās par kakla un muguras sāpēm, un viņu starpā bija arī septiņkārtējais F-1 čempions Lūiss Hamiltons. Tāpat tika norādīts, ka formulu delfinēšanas dēļ piloti bremzēšanas laikā zaudē koncentrāciju.

Ņemot vērā, ka šīs problēmas var atstāt sekas uz pilotu veselību ilgtermiņā, FIA pēc konsultācijām ar ārstiem gatava iesaistīties šīs problēmas risināšanā, domājot par braucēju drošību.

"Sportā, kurā braucēji regulāri pārsniedz ātrumu 300 km/h, koncentrācijas līmenim jābūt augstākajā līmenī, un pārmērīgs nogurums vai sāpes var radīt nopietnas sekas," teikts FIA paziņojumā.

Bolīda "lēkāšana" radusies pēc jauno aerodinamisko noteikumu ieviešanas. Šajā sezonā mašīnas piespiedējspēks daudz vairāk tiek veidots no bolīda apakšas, ko apzīmē ar terminu "ground effect". Viens no šī dizaina fenomeniem ir, ka, formulai tuvojoties tās maksimālajam ātrumam, mašīna tiek spiesta tuvāk asfaltam. Ja tās grīda nonāk pārāk tuvu asfaltam, svarīgā gaisa plūsma zem tās pārtrūkst un formula zaudē piespiedējspēku. Pēc kontakta ar zemi bolīda formulas atstatums starp grīdu un asfaltu atkal palielinās, ciklam sākoties no jauna.

FIA gatavojas veikt mašīnu pārbaudi, lai noteiktu to dizainu un nolietojumu. Pēc konsultācijām ar komandām, tiks noteikts pieņemamais vertikālo svārstību līmenis, kuru varētu uzskatīt par drošu pilotiem.

Taču komandas, kuras tik ļoti nav cietušas no delfinēšanas, kā, piemēram, "Red Bull", nepiekrīt vajadzībai veikt izmaiņas noteikumos, jo tās ar savu dizainu pierādījušas, ka var izvairīties no šīs problēmas. Taču izdevums "Reuters" norāda, ka piloti no šīm komandām arī vēlas izmaiņas noteikumos, jo mašīnu balstiekārta ir cieta, un piloti jūt katru nelīdzenumu trasē.