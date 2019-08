'Flash Racing Latvia' izcīna ilgi gaidītu uzvaru Ziemeļeiropas sešu stundu izturības braucienā

Otrā "Riga Summer Race" diena Biķernieku trasē izvērtās plašā emociju amplitūdā – no saldas un ilgi gaidītas uzvaras "Flash Racing Latvia" izpildījumā līdz dramatiskai avārijai somu "Black Rose Racing" komandai.

Veiksmīga otrā sacensību diena izvērtās vēl vairākiem Latvijas sportistiem. Uzvaru "Nankang Endurance Academy" A3000 klasē izcīnīja Artjoms Kočlamazašvili / Elvis Turāns.

"Formula Mondial" klasē ātrākais bija Andris Griķis, bet "Formula Easter" uzvarētājs Raitis Mūrnieks. Savukārt sešu stundu izturības čempionātā trešo vietu absolūti un otro vietu TCR klasē izcīnīja Valters Zviedris, startējo "DHL Racing Team" komandas sastāvā.

NEZ6H izturības čempionāts iesākās spraigi un apņēmības pilni cīnīties par uzvaru trasē devās "Flash Racing Latvia" komanda, kurai diezgan pārliecinoši izdevās atrauties no konkurentiem jau pašā sacīkšu sākumā.

Tomēr neviens no šīs sezonas posmiem nav noritējis bez interesantiem pavērsieniem, un arī "Riga Summer Race" nebija izņēmums. Sacensību laikā trasē vairākas reizes parādījās dzeltenie karogi, kas ļāva "Flash Racing" atrauties no konkurentiem. Otro vietu sīvā cīņā ieguva "Skuba Racing Team", trešajā vietā "DHL Racing Team" komanda no Lietuvas, kuras sastāvā startēja arī 18 gadus vecais Valters Zviedris.

Diemžēl izturības brauciena laikā ļoti nopietnā sadursmē iekļuva somu "Black Rose Racing" un lietuviešu "Radus LT" komandas. Pēc automašīnu evakuācijas no trases, lietuviešu komanda centās automašīnu salabot, kamēr somu komandas automašīna pēc ietriekšanās apmalē tika pamatīgi sadragāta un pilots Tonijs Virtanens tika nogādāts slimnīcā.

Jaunajā divu stundu garajā "Nankang Endurance Academy" izturības braucienā pirmos kausus sadalīja trīs klases. Ātrākie A2000 klasē bija lietuvieši Pauls Augusts / Vitas Bilinskas, otro vietu ieguva igaunis Simo Linds, trešie palika latviēsu duets Igors Zubkovs / Ruslans Riļcins. A3000 klasē uzvarēja Artjoms Kočlamazašvili / Elvis Turāns, otrajā vietā palika Andrius Gelžinis / Edvinas Sabalis, trešais Andrius Čilvinas. A3000+ klasē pirmo vietu ieguva Igors Sidunovs / Adoms Petrovs.

Vēsturisko formulu "Formula Mondial" klasē kārtējo reizi stabilu sniegumu demonstrēja Andris Griķis un arī šoreiz viņam bija tas gods kāpt uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Otrajā un trešajā vietā šajā posmā igauņi Jāks Kūls un Ains Lahkers. "Formula Easter" klases uzvaras laurus plūca Raitis Mūrnieks, otro vietu izcīnīja Itālo Alsiņš, trešais – Vācijas pārstāvis Hartmuts Heidicke.

"Riga Summer Race" noslēdzošajā dienā trasē dosies jaudīgās "Baltic Touring Cars" un TCR klases automašīnas, kā arī Lietuvas un Polijas klašu dalībnieki un "Dzintara aplis". Sacīkstes būs iespējams vērot arī tiešraidē oficiālajā mājas lapā Batcc.eu un "Facebook" lapā "Baltic Touring Car Championship".