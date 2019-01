Foto: '333' Ziemas kausa ceturtajā posmā Galviņs nostiprina uzvaru kopvērtējumā

Sestdien, 26. janvārī, ziemīgi aukstos laikapstākļos tika aizvadīts "333" Ziemas kausa 4. posms. Šoreiz dalībnieki tika izaicināti izturības jeb "endurance" formātā 1,9 km garā trasē, ko turpināja "slīpēt" līdz pat naktij un degvielas izsīkumam.

Sacensību rītu izcilos ziemas apstākļos atklāja 24 (10 "Pro", 14 "Am") pilnpiedziņas klases braucēji. Uzvaru "Pro" grupā izcīnīja Artis Vicinskis, otrais Mārtiņš Lapiņš, bet trešais – Ints Jeršovs. Uzvara šajā posmā ļauj Vicinskim pakāpties sezonas kopvērtējumā no ceturtās vietas uz otro un būtiski pietuvoties šī brīža līderim Raimondam Kaucim. Trešā vieta – Kalvim Blūmam. 4WD grupā šobrīd ir saspringts TOP-3 kopvērtējuma punktu skaits, līdz ar to uzvarētājs tiks noskaidrots sīvās cīņās 5. posmā.

Savukārt "Am" grupā pirmā vieta Tomam Sakalauskam, otrā vieta ar tādu pašu punktu skaitu – Rolandam Bumburam, bet trešā – junioram Markam Jeršovam. Arī šajā grupā uzvara posmā nodrošina Toma Sakalauska kāpumu kopvērtējumā no ceturtās uz otro vietu – apsteigt Rihardu Spoli un pietuvoties Egonam Ansbergam, kurš šobrīd ir līdera pozīcijās.

Aizmugures piedziņas "Pro" grupā trešo reizi pēc kārtas uzvaru izcīnīja Raivis Galviņš, nodrošinot sev uzvaru sezonas kopvērtējumā jau 4. posmā. Viņa sīvākais konkurents Kaspars Mamons – otrajā vietā posmā un kopvērtējumā, bet trešajā vietā ierindojās Valters Zviedris, kurš kopvērtējumā atrodas ceturtajā pozīcijā, sekojot Aleksejam Kreipānam.

"Am" grupā uz pirmā pjedestāla pakāpiena – Ģirts Bricis, uzstādot ātrākos apļa laikus 2 no 3 braucieniem, otrā vieta – Ralfam Levaldam, bet trešā – Agrim Maļauckim. Ģirtam Bricim uzvara posmā ļauj ieņemt līdera pozīciju "RWD Am" grupas kopvērtējumā un apsteigt Rūdolfu Borhardu par vienu punktu un Edgaru Kuduru par pieciem punktiem.

Šoreiz RWD grupu pārstāvēja 30 dalībnieki (9 "Pro", 21 "Am").

Savukārt "RN Lada" ieskaitē nepārspēts bija Arnis Odiņš ar maksimālo punktu skaitu. Otrā vieta – Kristapam Kapačam, bet trešā – Robertam Līvam.

Priekšpiedziņas klasē kopumā startēja 36 dalībnieki (11 "Pro" ,25 "Am").

"Pro" grupā visas dienas garumā bija vērojama ļoti sīva cīņa starp TOP-5 braucējiem, kā rezultātā ieņemtās vietas šķir vien pa punktam. Uz augstākajiem diviem pjedestāla pakāpieniem kāpa divi pacietīgākie braucēji, kuri kā paši atzina, izspruka caur adatas aci – pirmā vieta Aivo Gailītim, otrā – Dināram Tučam. Trešā vieta – Reinim Trūpam.

Kopvērtējumā līdera pozīcijas turpina saglabāt Mareks Matvejevs, kurš posmā ierindojās 4. vietā, atpaliekot no Trūpa par vienu punktu. Savukārt ar uzvaru posmā Aivo Gailītis ir samazinājis atšķirību līdz pirmajai vietai līdz vienam punktam. Trešajā vietā kopvērtējumā – Dinārs Tučs. Visticamāk, ka sezonas uzvarētājs tiks noteikts noslēdzošā posma noslēdzošajos apļos.

Jāpiemin, ka "2WD Pro" grupā īpašu meistarību demonstrēja "4WD Pro" veterāns Jānis Hāns, kurš pēdējos sacensību apļus veica, izmantojot trases reljefa īpatnības un priekšrocības, lai nodrošinātu degvielas padevi un tiktu līdz finišam.

"Am" grupā pirmā vieta Aigaram Odziņam, otrā vieta – Eināram Bērzem, kurš šosezon startēja pirmo reizi, trešā vieta – Mārim Rūdienam, kurš šobrīd ir arī kopvērtējuma līderis. Sezonas kopvērtējumā otro vietu ieņem Agris Roskošs, bet trešo – juniore Marta Starka, kura posmā izcīnīja 4. vietu.

"333" Ziemas kausa 2018./2019. sezonas noslēdzošais posms notiks 23. februārī, kad tiks apbalvoti arī sezonas kopvērtējuma TOP-3 braucēji visās grupās.