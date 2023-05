Foto: Ar īpašu formulas krāsojumu 'Indy 500' sacensībās godinās Argentīnas uzvaru Pasaules kausā

"Juncos Hollinger Racing" komanda, startējot gaidāmajās "Indy 500" sacensībās, trasē dosies ar īpaša krāsojuma formulu, kas godinās Argentīnas futbola izlases triumfu Pasaules kausā.

Prestižās "Indy 500" sacensības šogad notika 28. maijā, bet viena no dalībniecēm būs "Juncos Hollinger Racing" komanda, kuras saknes meklējamas tieši Argentīnā. Par godu pērn šīs valsts futbola izlases iegūtajam Pasaules kausam, tā savu krāsojumu vēsturiskajās sacensībās izvēlējusies baltā un gaiši zilā krāsā - līdzīgu Argentīnas karogam.

The Argentine Football Association and Juncos Hollinger Racing are joining forces to continue celebrating World Cup success at the INDY 500 💚⚽️@afa @AFASeleccionEN @Argentina @IndyCar @AgustinCanapino #INDY500 pic.twitter.com/IHJ8LRxxOm