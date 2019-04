Foto: Baumanis pie Abū Dabī palmām prezentē savas mašīnas jauno krāsojumu

Latvijas rallijkrosa pilots Jānis Baumanis pasaules čempionāta ("World RX") pirmā posma norises vietā Abū Dabī oficiāli prezentējis savas "Ford Fiesta MK8" automašīnas jauno krāsojumu.

Nākamajā sezonā Baumanis būs "STARD" komandas pamatbraucējs, bet viņa komandas biedri uz maiņām būs somi Jani Pāsonens un Jere Kaliokoski, kā arī norvēģis Pols Vetle Trijs.

"STARD" komanda savu mašīnu krāsojumu nedēļas sākumā atrādīja grafiskos attēlos, bet tagad Baumanis Abū Dabī aizvadīja fotosesiju, kur viņa jaunais auto krāsojums redzams krietni detalizētāk.

"World RX" jaunajā sezonā visos posmos startēs 16 braucēji no sešām komandām, bet atsevišķos posmos startēs arī cits latvietis Reinis Nitišs. Baumanis gaidāmajā sezonā būs viens no pretendentiem cīņā par vietu uz goda pjedestāliem un augstu vietu kopvērtējumā. Jau vēstīts, ka čempionātu pametušas rūpnīcu komandas, kas iepriekšējās sezonās dominēja. Līdz ar to spēku samēram trasē vajadzētu būt līdzīgākam.