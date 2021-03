Foto: F-1 jaunās sezonas mašīnas pierūcina Bahreinas trasi pirmssezonas testu ievadā

F-1 komandas jaunajai sezonai šoreiz gatavojas Sakiras trasē Bahreinā, un visas 10 komandas trasē sūtīja vienu no saviem pilotiem.

Pēdējo gadu dominējošākā komanda "Mercedes" saskārās ar tehniskām problēmām, tāpēc lielāko daļu pirmās treniņu sesijas Valteri Botass bija spiests pavadīt boksos, kamēr mehāniķi mainīja viņa spēkrata ātrumkārbu. Botass spēja veikt vien sešus apļus.

Treniņu sesijas izskaņā tehniskas problēmas piemeklēja "Ferrari" komandu, kad Šarls Leklērs palika trases malā.

Visvairāk apļus pirmajā treniņu sesijā veica Pjērs Gaslī no "AlphaTauri" vienības. Viņš nobrauca 74 apļus, un bija tikai 0,028 sekundes lēnāks nekā ātrākā apļa laika autors Daniels Rikjardo no "McLaren" vienības.

Makss Verstapens ierindojās trešajā vietā (+0,042), bet kopumā viņš veica 60 apļus. "Alpine" pilots Estebans Okons bija ceturtajā vietā (+0,756), bet Leklērs uzrādīja piekto rezultātu (+1,039).

Tālākās pozīcijās ierindojās Kimi Raikonens ("Alfa Romeo"), Sebastjans Fetels ("Aston Martin"), Rojs Nisani ("Williams"), Miks Šūmahers ("Haas") un Botass.

"Williams" bija vienīgā, kura trasē nesūtīja kādu no saviem pamatbraucējiem, dodot iespēju trasē doties testa pilotam Nisani. Tāpat arī tuvojas ilgi gaidītā Mihaela dēla Mika debija F-1 čempionātā, taču pirmajos pirmssezonas testos viņam izdevās veikt vien 15 apļus. Arī "Haas" mehāniķiem nācās pasvīst, mainot detaļas. Starpsezonā amerikāņu komandai bija ierobežotas iespējas strādāt pie "Ferrari" dzinēja, un pirmo reizi tas tika iedarbināts tikai Bahreinā.

