Foto: F-1 komanda 'Alpine' līdz ar jauno sponsoru maina savu krāsojumu

F-1 komanda no Francijas "Alpine" nākamajā sezonā startēs ar zilā un rozā krāsotu formulu, noskaidrojās vienības jaunākā modeļa "A522" prezentācijā.

Komandas dizainā rozā krāsa iestrādāta pēc panāktās vienošanās ar ūdens attīrīšanas sistēmu ražošanas uzņēmumu BWT. Iepriekš BWT bija sadarbība ar "Racing Point", kas šīs sadarbības ietvaros startēja rozā krāsas formulās. Pērn komanda pārtapa par "Aston Martin", un tā startēja zaļas krāsas formulās.

Kā norāda komanda, tad tai nākamajā sezonā būs divi krāsojumi. Sezonas pirmajos divos posmos komanda startēs tikai rozā krāsas formulās, kas atgādina "Racing Point" krāsojumu pirms divām sezonām, bet pēc tam vienība pāries uz savu pamatkrāsu zilu, ko papildinās rozā elementi.

One more thing… 😏 Why have one livery, when you can have ✌️ Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu