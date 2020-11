Foto: Grožāns Bahreinas posma pirmajā aplī piedzīvo baisu avāriju

F-1 komandas "Haas" braucējs Romēns Grožāns no Francijas Bahreinas "Grand Prix" izcīņas pirmajā aplī piedzīvoja baisu avāriju, pēc kuras viņa mašīna tika pārrauta uz pusēm un uzliesmoja.

Grožāns pēc pirmajiem pagriezieniem taisnē ļoti strauji mainīja savu trajektoriju un sadūrās ar "AlphaTauri" braucēju Daniilu Kvjatu un ietriecās apmalē. Mašīna pēc spēcīgā trieciena pārlūza uz pusēm un uzliesmoja.

Francijas pilots degošajā mašīnā atradās vairākas sekundes, bet spēja pats saviem spēkiem atstāt sadragāto bolīdu.

"Haas" komandas šefs Gunters Šteiners medijiem pavēstīja, ka Grožānam klājas labi, bet piebilda, ka pilots negadījumā guvis vieglus apdegumus uz rokām un kāju potītēm. Grožāns šobrīd nogādāts slimnīcā.

Uzreiz pēc avārijas trasē parādījās sarkanie karogi un sacīkste tika apturēta. Trases darbinieki gandrīz stundu mēģina salabot barjeru, kurā ietriecās Grožāna vadītā formula.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw