Foto: Leons Kozlovskis uzvar sezonas noslēguma motokrosa 'Cross Country' sacensībās

Pagājušajā nedēļas nogalē, 26. oktobrī Priekulē, Priekules mototrasē noslēdzās "Cross Country" sezona ar Latvijas kausa piekto posmu, kurā uzvaru izcīnīja pieredzējušais motokrosa meistars Leons Kozlovskis, aiz sevis atstājot motokrosa braucēju Raivi Eikmani un igauņu sportistu Tanelu Rauku.

Pēc vairāk kā 10 gadu pauzes, Priekulē sportisti varēja baudīt jauno un interesanto "Cross Country" trasi, kurā bija iekļauts meža, pļavas, grants karjera un motokrosa posms. Sportisti pēc finiša teica atzinīgus vārdus sacensību organizatoriem par labi un kvalitatīvi sagatavotām sacensībām. Kopējais dalībnieku skaits – 110 braucēji. Solo klasēs uz starta stājās 93 sportisti, bet kvadriciklu klasēs 17. Lai gan šis bija Latvijas kausa noslēdzošais posms, sacensībās piedalījās arī Lietuvas un Igaunijas pārstāvji.

Sacensību direktors un organizators Ainis Kļavenieks, kurš pirms vairāk kā desmit gadiem pats startējis ar kvadriciklu, pastāstīja, ka "Priekulē pirms 12-13 gadiem ir noticis viens enduro krosa posms. Šogad ar Kasparu izdomājām, ka Priekulē atkal ir jārīko sacensības." Lai gan Ainis Kļavenieks sacensībās kādu laiku nepiedalās, šo posmu, skatoties no malas, viņš vērtē kā ļoti labu. "Trase izdevās ļoti laba un, paldies "Tam no augšas", jo laiks arī bija labs. Nedaudz no rīta uzrasināja, bet tas netraucēja. Paldies Dievam, bez traumām. Sportisti brauca ar apdomu un viss tiešām bija labi. Dalībnieku skaits arī bija liels – 110 braucēji. Bija interesanti skatīties, arī skatītāju trases malā bija daudz. Pozitīvas sacensības. Paldies zemes īpašniekam, kas piekrita un ļāva izmantot zemi," saka sacensību direktors. Arī igauņu sportistiem sacensības un trase patika. "Bija sportisti, kas teica, ka trase ir grūta, bet centāmies to veidot tādu, lai nebūtu ļoti ātra, bet lai vairāk iekļautu elementu. Šoreiz viss izdevās lieliski," gandarīts ir Ainis Kļavenieks. Runājot par nākamo gadu, "ja visas kārtis sakritīs, rīkosim arī nākamgad."

Sarunā ar E2 klases otrās vietas ieguvēju, motokrosa braucēju Raivi Eikmani ("Rambas R"), viņš pastāstīja, ka "Cross Country" Priekulē veicās ļoti labi, jo starts izdevies veiksmīgs. "Tas, manuprāt, ir svarīgi Cross Country sacensībās – labi aizbraukt startā. Pirmajā aplī izvirzījos pirmais un tā arī braucu – cik ātri vien varēju, bet sapratu, ka tādā tempā divas stundas nenobraukšu, tāpēc samazināju ātrumu. Tad Leons Kozlovskis mani apsteidza, un tā mēs abi smuki pa priekšu kopā braucām. Leona motocikls bija aprīkots ar ietilpīgāku bāku kā standarta motociklam, tādēļ viņš sacensībās varēja finišēt bez degvielas uzpildes," atceras sportists. "Zināju, ka Leons ir ātrs, bet man bija prieks pacīnīties – gan braukt viņam pa priekšu, gan paskatīties kā viņš izbrauc trajektorijas." Runājot par trasi, tā sportista vērtējumā bija ļoti laba. "Man patika, ka bija iekļauts motokrosa trases posms. Bija mežs, pļava un smilšu segums, nebija lielu dubļu. Viss bija kārtībā. Nedaudz tik lietus smidzināja." Sportistam šogad šis bija vienīgais Cross Country posms, jo "visu sezonu braucu motokrosa posmos, bet sezona beigusies, tāpēc izdomāju piedalīties Cross Country," atklāj Raivis, kurš, ar motosportu nodarbojas, vairāk kā 10 gadus, ar nelielām pauzēm. "Priekulē man patika. Varbūt, ka nākamgad piedalīšos vairākos Cross Country posmos un enduro sprintā. Sezona kopumā ļoti laba, jo motokrosa čempionātā savā klasē izcīnīju pirmo vietu. Galvenais, ka bez traumām," priecīgs par aizvadīto sezonu ir Raivis Eikmanis.

E3 klasē trešās vietas ieguvējs Valdis Dzērve ("Kalsnava MB"): "Trase bija "forša", bija visi segumi – smiltis, melnzeme, grants, pļava, mežs. Bija iekļauti arī interesanti elementi, kross un enduro. "Forši". Izbaudīju. Salīdzinājumā ar citām trasēm, šī bija viegli iegaumējama, jo tā bija pa posmiem – karjera posms, tad atsevišķi meža. Viss gāja secīgi. Vajadzēja daudz strādāt, īsti atpūsties nebija kur." Ja šķita, ka pļavā tikai taisnīte, tad tik un tā ātrums bija jātur. Sportistam trešā vieta radīja zināmu izbrīnu. "Igauņu sportistam kaut kas nesagāja. Tas man bija tāds pārsteigums. Šī sezona man sanāca saraustīta, jo sākumā satraumējos. Sanāca nobraukt šo un Madonas posmu, bet noslēgums ir labs. Vēl tiku uz pjedestāla," pozitīvs ir Valdis Dzērve.

Kvadricikli ATV no 750 cm3 klases trešās vietas ieguvējs Jānis Lūsēns ("Kalsnava MB"), kuram šis ir pirmais gads ar lielo ATV kvadriciklu, pastāstīja, ka "startā aizbraucu kaut kur pa vidu. Trase bija laba. Pirmajā aplī pieļāvu kļūdu un nevarēju vairs noķert priekšā braucošos." Sportistam sacensības patika, un priecājas, ka organizatori bija pacentušies, jo trase bija ļoti labi sagatavota. "Protams, pēc solo motocikliem, kā jau vienmēr, kvadriciklu klases apdalītas, jo, ja viņi startē gludā trasē, tad mums jābrauc pa "špūrēm". Bet kopumā, viss bija labi. Mežā nebija sakņu, kā parasti ir. Trase bija pietiekami plata, tāpēc nebija problēmas apdzīt. Turpināšu iesākto – trenēšos, lai nākamgad būtu labāki rezultāti," tā Jānis Lūsēns.

LaMSF enduro komisijas vadītājs Kaspars Ērkulis: "Man liels prieks, ka 2019. gada enduro sezona ir noslēgusies ar tik labi sagatavotām sacensībām, un bez traumām! Liels paldies šogad visiem organizatoriem un tiesnešiem par labi paveikto darbu! Kā arī sportistiem par interesantajām cīņām un gūtajiem rezultātiem. Tagad jāķeras klāt 2020. gada enduro sacensību kalendāra izveidošanai un noteikumu pilnveidošanai, lai mums būtu vēl labāki rezultāti un lielāks prieks un aizrautība piedalīties sacensībās. Paldies visiem un tiekamies jaunajā 2020. gada moto sezonā!"

Latvijas kausa piektā posma uzvarētāji

E1 klasē:

1. Gints Bērziņš

2. Kaspars Ērkulis

3. Allar Keerme

E2 klasē:

1. Leons Kozlovskis

2. Raivis Eikmanis

3. Tanel Rauk

E3 klasē:

1. Lauris Ermanis

2. Mārtiņš Vinters

3. Valdis Dzērve

Enduro klasē:

1. Jurģis Žukas

2. Riho Keerme

3. Ragnar Valdstein

H30+ (Hobiju) klasē:

1. Jānis Jansons

2. Jānis Lubāns

3. Ivo Ģermanis

Iesācēji (C) klasē:

1. Roberts Jānis Rubens

2. Jānis Bērziņš

3. Ilgvars Martemjanovs

A18+ (Amatieri) klasē:

1. Valdis Šakins

2. Antanas Pučinskas

3. Artūrs Melbārdis

Juniors 14+ klasē:

1. Vilius Pretkelis

2. Bruno Deičmanis

85 cm3 klasē:

1. Kārlis Roberts Elksnis

2. Matīss Jansons

3. Gustavs Grantiņš

Seniors 40+ klasē:

1. Einārs Vinters

2. Jānis Rasmanis

3. Ivo Sāvičs

Veterāni 50+ klasē:

1. Danielius Žoštautas

2. Ivars Miķelsons

3. Vilnis Zeiza

Kvadricikli ATV līdz 750 cm3:

1. Aleksandrs Vasiļjevs

2. Rolands Puravs

3. Aigars Lazdiņš

Kvadricikli ATV no 750 cm3:

1. Armands Laptiks

2. Ervīns Ratnieks

3. Jānis Lūsēns

Kvadricikli open klasē:

1. Aivis Graudiņš

2. Jānis Tiļugs

3. Kārlis Neija

Klubu komandu ieskaitē pirmā vieta ar 57 punktiem "JVE Mototeam Riga" – Gints Bērziņš, Mārtiņš Vinters, Einārs Vinters un Valdis Šakins. Otrā vieta ar 55 punktiem "Motosports RT" – Leons Kozlovskis, Lauris Ermanis, Ingus Bērziņš un Jānis Jansons. Trešajā vietā ar 47 punktiem igauņu komanda "Johvi MK" – Allar Keerme, Tanel Rauk, Argo Keerm un Riho Keerme.