Foto: 'Mercedes' F-1 komanda atgriežas pie sava sudraba krāsojuma

Aizvadītās sezonas F-1 Konstruktoru kausa ieguvēja "Mercedes" piektdien prezentēja savu formulu nākamajai sezonai, un vienība atgriezusies pie sava tradicionālā sudraba krāsojuma.

Nākamajā sezonā spēkā stājas jaunie tehniskie noteikumi, tāpēc F-1 komandu prezentācijas tiek sagaidītas ar īpašu interesi. Kā viena no pēdējām savu mašīnu plašākais sabiedrībai parādīja arī "Mercedes", kas pēdējos gados trasē bija redzama melnas krāsas formulās.

Jaunais "Mercedes" modelis "F1 W13 E" atgriezīsies pie sudraba krāsas, ko papildina sarkanās un zilās krāsas elementi, kas bija redzami arī iepriekš. Prezentācijas pasākumā "Mercedes" komandas vadītājs Toto Volfs norādīja, ka šobrīd nav zināms, vai viņi būs konkurētspējīgi nākamajā sezonā, jo šobrīd ir ļoti daudz nezināmo faktoru.

Nākamajā sezonā "Mercedes" komandai būs jauns braucēju sastāvs. Septiņkārtējā F-1 čempiona Lūisa Hamiltona komandas biedrs būs Džordžs Rasels. Abi pauda prieku par mašīnas izskatu, bet Hamiltons norādīja, ka viņam sajūtas, ieraugot nākamās sezonas mašīnu, esot tādas pašas kā pirmajā sezonā ar "Mercedes", ņemot vērā, cik lielas ir izmaiņas tehniskajos noteikumos.

Pirms sezonas medijos izskanēja spekulācijas par to, ka Hamiltons varētu noslēgt savu karjeru. Prezentācijas pasākumā Hamiltons atgādināja, ka pats nav neko teicis par iespējamo karjeras noslēgšanu. Viņš pēc vilšanās sezonas izskaņā esot atpūties un sagatavojies jaunajai sezonai.

The return of the Silver Arrows. 🤍 Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. 🤩 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK