Gasparovičs izcīna grandiozu uzvaru prestižajā 'Rotax' kartingu finālā Portugālē

Visas pagājušās nedēļas garumā Portimao trasē Portugālē norisinājās "Rotax MAX Challenge Grand Finals" sacensības. Jau otro gadu pēc kārtas kādam no Latvijas pārstāvjiem izdevās finālā izcīnīt pirmo vietu, šoreiz to paveicot Kristapam Gasparovičam (DD2 Masters).

Kopskaitā Latviju "Rotax MAX Challenge Grand Finals" sacīkstēs Portugālē pārstāvēja astoņi piloti, no kuriem septiņi spēja kvalificēties finālbraucieniem. Jāatzīmē, ka kopumā 2022. gada "Rotax" finālā piedalījās teju 400 sportisti no 60 valstīm, padarot šīs par vienām no prestižākajām kartinga sacensībām pasaulē.

Kristaps Gasparovičs (DD2 Masters) finālā startēja no otrās pozīcijas, bet pēc pirmajiem pagriezieniem atkrita uz trešo vietu. Tālāk gan sekoja spraiga abu priekšā esošo pilotu cīņa, kuras rezultātā viņi sadūrās un pavēra ceļu Gasparovičam uz pirmo vietu. Latviešu braucējs pēc pirmās vietas pārņemšanas turpināja demonstrēt stabilu sniegumu un finišā tuvāko sekotāju francūzi Polu Loveā apsteidza par 0,748 sekundēm. Tādējādi pēc Tomasa Štolcermaņa uzvaras DD2 klasē 2021. gadā Latvijai ar Kristapa Gasparoviča panākumu jau otro gadu pēc kārtas tiek zelts grandiozajās "Rotax MAX Challenge Grand Finals" sacīkstēs.

Pārējiem latviešu sportistiem fināla sacensībās neveicās tik labi, tiekot iesaistītiem spraigās cīņās un sadursmēs, kā arī tiekot pie dažādiem sodiem. Tomam Strēlem (Mini MAX), startējot no piektās vietas, no visa iepriekš minētā izdevās izvairīties, tomēr finālā šoreiz pietrūka ātrums un attiecīgi finišā septītais rezultāts. Gustavam Ušakovam (Junior), startējot no 13. vietas, apkārt notika ļoti sīvas cīņas, kā rezultātā neizdevās pakāpties uz augšu un finišs tika sasniegts 16. pozīcijā.

Arī DD2 klasē mūsu sportistiem negāja viegli – Emīls Akmens, startējot no devītās vietas, piedzīvoja sadursmi un izstāšanos, kamēr Matīsam Maļinovskim un Patrikam Noelam Ločmelim tika piešķirti sodi, beigās finišējot 28. un 17. pozīcijā. Bez uzvarētāja Gasparoviča DD2 Masters klasē uz starta izgāja arī Henrijs Grūbe, tomēr arī viņam tika piešķirts sods, kas rezultējās ar desmito vietu finālbraucienā.

Jau šovakar, 29. novembrī, no Portugāles atgriezīsies jaunais "Rotax MAX Challenge Grand Finals" DD2 Masters klases čempions Kristaps Gasparovičs, kurš Rīgas lidostā ielidos 22.35 ar reisu no Lisabonas. LAF aicina Latvijas kartinga un autosporta saimi kopīgi sagaidīt Gasparoviču, lai sveiktu ar izcilo panākumu un Latvijas vārda nešanu pasaulē.