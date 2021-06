Grjazinam neveiksme, Lukjaņuks pārņem vadību ERČ Polijas rallijā

Pavērsieniem bagāta diena aizritējusi Polijā, kur sācies 2021. gada FIA Eiropas rallija čempionāts. Lai gan sacensību pirmajā daļā pārliecinoši ātrākais bija Nikolajs Grjazins, neveiksme rallija septītajā ātrumposmā ļāva sestdienu kā līderim noslēgt Aleksejam Lukjaņukam.

Ar Latvijas Automobiļu federācijas izsniegto licenci braucošā Nikolaja Grjazina rīts iesākās lieliski. Viņa vadītā ekipāža ar "Volkswagen Polo GTI R5" uzrādīja ātrāko laiku katrā no pirmajiem pieciem ātrumposmiem, kas līdz 40 sekundēm ļāva palielināt pārsvaru pār tuvāko sekotāju Alekseju Lukjaņuku. Sestajā ātrumposmā Lukjaņuks ar "Citroën C3 Rally2" automašīnu bija sekundes desmitdaļu ātrāks, taču par galveno pavērsiena punktu kļuva dienas priekšpēdējais ātrumposms, kuru Grjazins noslēdza ar divām caurām riepām... tā kā ekipāžas rīcībā bija tikai viens rezerves ritenis, novērst ķibeles vairs nebija iespējams un sacensību līderim cīņa par uzvaru bija galā.

Tādējādi Lukjaņuks pārņēma vadību sacensību kopvērtējumā un dienu noslēdza ar nepilnas pusminūtes pārsvaru pār pasaules čempionātā trīs uzvaras guvušo norvēģi Andreasu Mikelsenu. Mājinieks Miko Marciks, izmantoja savas zināšanas uz dzimtenes ceļiem un noslēdza dienu trešajā pozīcijā. Gan Mikelsens, gan Marciks sacensībās piedalās ar "Škoda Fabia Rally2 Evo". Sākotnēji šai cīņā iesaistījās arī īrs Kregs Brīns, taču rīta pusē Brīns palika ar cauru riepu, bet pēcpusdienā viņu pievīla "Hyundai i20 R5" balstiekārta.

Spraigi notikumu pavērsieni vērojami arī ERC2 ieskaitē. Sākotnēji vadībā izvirzījās veterāns ungārs Tibors Erdi Jr., kurš septītajā ātrumposmā piedzīvoja avāriju, līdz ar to vadības groži nonāca 24 gadus vecā spāņa Havjēra Pardo rokās. Tikmēr ERC3 ieskaitē lielisku sniegumu demonstrē soms Sami Pajari, kurš Latvijas līdzjutējiem labāk pazīstams kā viens no Mārtiņa Seska galvenajiem konkurentiem pasaules junioru čempionātā.

Polijas rallijs šogad svin savu 100. dzimšanas dienu, līdz ar to sacensību finišā gaidāms pamatīgs šovs. Kopumā svētdien braucējus gaida seši ātrumposmi, kuru kopējais garums ir 69,64 kilometri. Pirmais no tiem sāksies jau plkst. 8.50 pēc Latvijas laika, bet visas dienas garumā čempionāta oficiālajā "Youtube" kanālā un "Facebook" lapā būs vērojamas tiešraides translācijas no trim ātrumposmiem.

REZULTĀTI PĒC RALLY POLAND OTRĀS DIENAS

1. Lukyanuk Alexey / Arnautov Alexey Citroën C3 Rally2 1h 10min 23,2sek

2. Mikkelsen Andreas / Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo +29,7

3. Marczyk Miko / Gospodarczyk Szymon Škoda Fabia Rally2 Evo +1:15,6

4. Chuchała Wojciech / Rozwadowski Sebastian Škoda Fabia Rally2 Evo +1:46,4

5. Solans Nil / Martí Marc Škoda Fabia Rally2 Evo +2:22,3

6. Herczig Norbert / Ferencz Ramón Škoda Fabia Rally2 Evo +2:38,6

7. Bonato Yoann / Boulloud Benjamin. Citroën C3 Rally2 +2:41,9

8. Llarena Efrén / Fernandez Sara Škoda Fabia Rally2 Evo +2:43,9

9. Cais Erik / Žáková Jindřiška Ford Fiesta R5 MkII +2:46,2

10. Scandola Umberto / D'Amore Guido Hyundai i20 R5 +3:27,9