'Haas' F-1 komanda Barselonas testu pēdējā dienā paslēpj ar Krieviju saistīto sponsoru

F-1 komanda "Haas" Barselonas trasē notiekošo pirmssezonas testu pēdējā dienā piedalās ar baltas krāsas formulu, paslēpojot galvenā sponsora Krievijas kālija minerālmēslu ražotāja "Uralkali" logo un Krievijas karoga krāsas.

Pirmssezonas testu pirmajās divās dienās "Haas" piedalījās savā tradicionālajā formulas krāsojumā, uz kura redzams "Uralkali" logo, bet priekšējais antispārs bija Krievijas karoga krāsās. Pēc ceturtdien notikušā Krievijas militārā uzbrukuma Ukrainai "Haas" paziņoja, ka piektdien trasē dosies baltas krāsas formulā.

Šī uzņēmuma logo vairs nav redzams arī uz komandas motormājas, interneta mājaslapā un sociālajos tīklos.

Šī uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Krievijas pilsonis Dmitrijs Mazepins, kura dēls Ņikita ir "Haas" komandas pilots. Dmitrijs Mazepins ir uzņēmējs, kuram ir saiknes ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu.

Ceturtdien "Haas" komandas vadītājs Gunters Šteiners izvairījās no saziņas ar medijiem, bet Ņitika Mazepins nekomentēja Krievijas uzbrukumu Ukranai, bet bija pārliecināts, ka Sočos plānotais F-1 posms notiks kā ieplānots.

Piektdienas testu pirmajā daļā Mazepins sēdies pie "Haas" formulas stūres, tomēr, ja komanda būs spiesta pārtraukt sadarbību ar "Uralkali", viņa karjera F-1 čempionātā varētu noslēgties.

"Haas" komandas formula testu pirmajās dienās:

