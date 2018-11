'Haas F1 Team' iesniegušu protestu pret 'Force India'

"Haas" F-1 komanda pirms sezonas noslēdzošā posma, Abu Dabi "Grand Prix" izcīņas, iesnieguši protestu pret "Racing Piont Force India" vienību, ziņo "Eurosport".

Protests ir par to, ka jaunā "Force India" komanda izmanto to pašu VJM11 šasiju, ko pirms īpašnieku maiņas. F-1 nolikums nosaka, ka bolīdu dizains ir attiecīgās komandas intelektuālais īpašums, bet "Force India" šovasar bankrotēja un to pārņēma jaunie īpašnieki. Šo komandu Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) klasificēja kā jaunu dalībnieku, anulējot "Force India" līdz tam punktus Konstruktoru kausa izcīņā, bet komanda turpināja izmantot esošo šasiju.

Tāpat "Haas" apšauba jaunās "Force India" komandas tiesības pretendēt uz ikgadējām prēmijām no F-1 čempionāta īpašniekiem. Tās saņem komandas, kas divās no trim aizvadītajām komandām spējušas iekļūt TOP10 Konstruktoru kausā, un "Haas" komandai, kas F-1 pievienojās 2016. gadā, bija jāgaida nolikumā paredzētais laiks.

"Force India" pēdējās divās sezonās ieņēma ceturto vietu F-1 čempionātā, taču "Racing Point Force India" F-1 pievienojās tikai šā gada sezonas vidū, un tai ir jāgaida līdz 2019. gadam, lai varētu pretendēt uz prēmiju.

"Haas" un "Force India" nekonkurē par kopvērtējuma vietām Konstruktoru kausā, taču nesaskaņas abu vidū izcēlās jau sezonas sākumā, kad "Force India" pārmeta "Haas" saistību ar "Ferrari".